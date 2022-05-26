«Роза Хутор» поддержал публикацию походного атласа «Птицы Черноморского Кавказа»
Курорт «Роза Хутор» поддержал публикацию карманного справочника-определителя «Птицы Черноморского Кавказа». Часть тиража направят в школьные библиотеки Сочи
На территории и в окрестностях курорта «Роза Хутор» встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 — пролетными, т.е. мигрирующими через горы Западного Кавказа. Здесь можно наблюдать такое уникальное природное явление как сезонное перемещение огромных стай птиц самых разных видов.
Именно поэтому регион интересен для ученым-орнитологам и бердвотчерам. По их инициативе тиражом в 2 тыс. экземпляров вышла публикация карманного атласа-определителя «Птицы Черноморского Кавказа» — это уже второй выпуск в серии региональных определителей от уральского орнитологического сообщества.
«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»:
«Первый такой определитель «Птицы Среднего Урала» вышел еще в 2019 году, сейчас мы очень рады, что смогли продолжить серию, — теперь о самых распространенных птицах юга России с авторскими иллюстрациями екатеринбугского орнитолога Вадима Рябицева и текстом ведущего специалиста по пернатым Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петра Тильбы».
Этот карманный справочник-определитель удобно брать с собой в поездки. Заламинированные страницы веера более устойчивы к намоканию и износу, чем обычная книга. Благодаря такому походному справочнику любой человек во время прогулки, например, в горах Сочи, сможет познакомиться с местными пернатыми», — отметила координатор екатеринбургского сообщества любителей птиц Нина Садыкова.
Облачные водопады и горные призраки:
Атлас-определитель «Птицы Черноморского Кавказа» предназначен для всех, кто интересуется живой природой. Дети могут разглядывать подробно изображенных птиц, а взрослые по максимально точным рисункам легко опознают животное и узнают ее основные особенности без сложных терминов.
«Роза Хутор» сможет использовать атлас для своих гостей — в числе познавательных активностей курорта есть знакомство с миром пернатых, обитающих на территории курорта «Тайная жизнь птиц».
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«В горном Причерноморье обитает, например, беркут, самый крупный орел России с размахом крыльев в 2,5 м. Здесь также можно увидеть самую быструю птицу в мире — черного стрижа (скорость горизонтального полета — 170 км/ч). Самая маленькая в Европе птица — королек (ее вес 4 грамма) также встречается в нашем регионе. Если повезет, можно увидеть и сокола сапсана. Он развивает в пикирующем полете скорость свыше 300 км/ч и обладает крайне острым зрением — видит голубя на расстоянии 8 км. Об этом и о многом другом с интересом узнают наши маленькие гости и их родители.
Получив предложение об участии в проекте создания атласа-определителя птиц Черноморского Кавказа, мы были рады предоставить инициаторам необходимую поддержку. А своей частью тиража мы планируем поделиться с библиотеками школ и центров дополнительного образования Сочи. Мы стремимся к достижению одной из целей программы устойчивого развития курорта — изучение, сохранение и популяризация природного достояния наших гор», — прокомментировал выход нового атласа директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.