За два года на курорте «Роза Хутор» собрали более 80 тонн вторсырья

В 2020 году курорт «Роза Хутор» присоединился к проекту «Принеси пользу своему городу» — за это время удалось собрать больше 80 тонн вторсырья

Проект «Принеси пользу своему городу» реализуют в Сочи с 2018 года. Осенью 2020 года к нему присоединился курорт «Роза Хутор». В сотрудничестве с переработчиком вторсырья ООО «Восток» компания «Балтика» предоставила курорту 24 контейнера для сбора вторсырья (стекла).

За 2021 год на «Роза Хутор» собрали и передали на переработку около 60 тонн использованной стеклянной упаковки. Всего за время реализации проекта здесь собрали 80 тонн отходов, а в Сочи — свыше 10 тыс. тонн.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?: Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Помимо контейнеров, на курорте установили современный аппарат по сбору упаковки от компании Ecoplatform. Фандомат — это «умный» контейнер, который не только принимает пустую тару (пластиковую, алюминиевую или стеклянную), но и сортирует ее, считывая штрих-код с этикетки. Один аппарат рассчитан на 400–500 единиц тары объемом до 0,5 литра, а это примерно 10–15 кг вторсырья. В аппарате можно получить бонусы за вклад в сохранение окружающей среды — купоны на скидку в магазине или памятный подарок.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Фандомат принимает пластиковые бутылки от 0,2 до 2 литров и алюминиевые банки от напитков. Сдавать емкость нужно очищенной от остатков жидкости, убедившись, что штрих-код не поврежден. Самостоятельно сминать тару, снимать и выбрасывать крышку не нужно. Переработанную тару направят на производство упаковки, строительных материалов и спецодежды.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Мы с удовольствием поддерживаем шаги компании «Балтика», направленные на реализацию расширенной ответственности производителя. Вместе мы выступаем в защиту общих ценностей, понимая, что отходы — ценное сырье, выбрасывать которое неразумно и расточительно, поэтому надо находить способ возвращать его в экономический цикл. Предоставленный компанией «Балтика» фандомат позволит нашим гостям участвовать в этой практике. До недавнего времени мы ограничивались заготовкой вторсырья из отходов упаковки в хозяйственной зоне курорта и не выводили раздельный сбор мусора на его общедоступную территорию ввиду отсутствия промежуточной сортировки. Новое автоматизированное решение позволит организовать сбор чистого потока пэт-бутылок и алюминиевых банок из-под напитков, а также добавит заметную зеленую ноту в опыт наших гостей, ожидающих находить такие решения на современном горном курорте», — директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

На курорте «Роза Хутор» бережно относятся к природным ресурсам: за 2018–2021 годы потребление электроэнергии здесь снизили на 16%, газа — на 33%, воды — на 24%. В среднем ежемесячно курорт отправляет на утилизацию более 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и около 5 тонн стекла. Эти показатели покрывают порядка 40% общего объема образующихся на курорте отходов.