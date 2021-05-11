На курорте «Роза Хутор» открылась фотовыставка, посвященная природе Западного Кавказа

На курорте «Роза Хутор» открылась выставка натуралиста и фотохудожника Сергея Трепета

Экспозиция научного сотрудника Кавказского природного заповедника, натуралиста и публициста Сергея Трепета открылась на центральной площади курорта «Роза Хутор». Там представлено 25 фотополотен, посвященных ландшафтному и биологическому разнообразию региона.

«Фотовыставка Сергея Трепета открывает Кавказские горы множеству неискушенных людей. Через красоту снимков, уникальность пойманных моментов, искренние слова автора в подписях к фото, наши гости почувствуют горячую любовь и заботу об уникальной горной природе», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Замдиректора Кавказского заповедника Ольга Пегова напомнила, что первые туристические маршруты заповедник открыл более 85 лет назад. Помимо сохранения первозданной природы, администрация заповедника ставит своей задачей экологическое просвещение туристов.

«Территория заповедника находится в окружении крупнейших национальных туристских дестинаций, поэтому помимо основной задачи сохранения первозданной природы, нам важно просвещать наших гостей, вдохновлять их на заботу через понимание ее ценности», — объяснила Пегова.

По ее словам, выставка Сергея Трепета на курорте «Роза Хутор» станет одним из значимых событий в экологическом просвещении. Экспозиция будет представлена на площади весь летний сезон, затем фотоработы Трепета украсят офисные помещения курорта.