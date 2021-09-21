Курорт «Роза Хутор» инициировал разработку «Зеленого кода» для туризма

Курорт «Роза Хутор» и НИИ устойчивого развития в строительстве договорились разработать зеленый стандарт для природно-рекреационной индустрии

Курорт «Роза Хутор» предложил внедрить корпоративный «Зеленый код» в рамках создания инфраструктуры для природной рекреации и активного туризма на территории Сочинского нацпарка и Сочинского госзаказника. «Зеленый код» обеспечит условия для безопасного, доступного и комфортного пешего туризма: небольшие маршруты между лагерями, ночлег, питание, доврачебную помощь.

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«Зеленый код» — это корпоративный стандарт, который определяет требования к возводимым в парке и заказнике объектам. На его основе курорт и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИ УРС), разработают зеленый стандарт для всей природно-рекреационной индустрии. НИИ УРС с 2014 года помогает застройщикам соответствовать целям устойчивого развития: институт выпустил 20 практических руководств по проектированию и строительству, сертифицировал 150 объектов недвижимости. По словам директора Веры Бурцевой, специалисты НИИ рады помогать девелоперам повышать экоэффективность, беречь ресурсы, заботиться о людях и природе — и надеются, что «Роза Хутор» станет площадкой для апробации нового отраслевого стандарта.

«Все больше людей предпочитает «дикие» путешествия, но не замечает ни риска, ни отсутствия инфраструктуры. Результат — неумолимый рост несчастных случаев и печальные для природы последствия стихийного туризма», — прокомментировал создание «Зеленого кода» альпинист-высотник и первовосходитель, обладатель звания «Снежный Барс» Виталий Лазо. Лазо уверен, что сложная проблема требует комплексного подхода: необходимо информировать туристов, готовить профессиональных гидов, развивать инфраструктуру для защиты окружающей среды. «Создание и управление туристской инфраструктурой в удаленных местах — серьезный вызов для нашей команды. Мы должны не только учитывать интересы наших гостей, но и соответствовать принципам ресурсосбережения и сохранения природной среды», — поделился директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.