«Роза Хутор» организует раздельный сбор отходов в клиентской зоне

В 2018 году «Роза Хутор» начал работу по сбору перерабатываемых отходов. На переработку курорт ежемесячно направляет 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и 5 тонн стекла. За январь 2022 года макулатуры на курорте было заготовлено около 23 тонн. Эти показатели покрывают 40% общего потока образующихся отходов.

В систему заготовки вторсырья на курорте вовлечены все бизнесы, включая отели, рестораны и магазины. Собранные отходы находят сбыт на локальном рынке вторсырья, где включаются в состав более крупных партий и направляются на перерабатывающие производства. Эти результаты достигнуты в хозяйственной зоне курорта, где осуществляется доставка и распаковка закупок.

«Когда речь заходит о раздельном сборе отходов, все вспоминают о разноцветных бачках для стекла, металла, бумаги, пластика и т.д. Однако нужно в первую очередь сосредотачиваться на том, что в этих контейнерах накапливается. Только этот подход позволяет избежать классической ошибки — когда их содержимое приходится перегружать в мусоровоз. Часто вместе с ПЭТ-бутылками, в контейнеры неизбежно попадает и то, что этот поток будет загрязнять. Поэтому для сбора вторсырья на общедоступной территории нужны и ресурсы на сортировку. Занимаясь сбором вторсырья в хозяйственной зоне, до недавнего времени мы воздерживались идти в клиентскую», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.