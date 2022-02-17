«Роза Хутор» организует раздельный сбор отходов в клиентской зоне
Курорт «Роза Хутор» предлагает гостям участвовать в практике ответственного обращения с отходами
В 2018 году «Роза Хутор» начал работу по сбору перерабатываемых отходов. На переработку курорт ежемесячно направляет 16 тонн картона и бумаги, тонну пластика и 5 тонн стекла. За январь 2022 года макулатуры на курорте было заготовлено около 23 тонн. Эти показатели покрывают 40% общего потока образующихся отходов.
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В систему заготовки вторсырья на курорте вовлечены все бизнесы, включая отели, рестораны и магазины. Собранные отходы находят сбыт на локальном рынке вторсырья, где включаются в состав более крупных партий и направляются на перерабатывающие производства. Эти результаты достигнуты в хозяйственной зоне курорта, где осуществляется доставка и распаковка закупок.
«Когда речь заходит о раздельном сборе отходов, все вспоминают о разноцветных бачках для стекла, металла, бумаги, пластика и т.д. Однако нужно в первую очередь сосредотачиваться на том, что в этих контейнерах накапливается. Только этот подход позволяет избежать классической ошибки — когда их содержимое приходится перегружать в мусоровоз. Часто вместе с ПЭТ-бутылками, в контейнеры неизбежно попадает и то, что этот поток будет загрязнять. Поэтому для сбора вторсырья на общедоступной территории нужны и ресурсы на сортировку. Занимаясь сбором вторсырья в хозяйственной зоне, до недавнего времени мы воздерживались идти в клиентскую», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Сформированная на курорте система включает регулярный бесплатный сервис по удалению перерабатываемых отходов, транспорт, перевалочную базу, оборудование и сеть уличных контейнеров. В отелях «Роза Хутор» был организован раздельный сбор отходов бумаги для печати и ПЭТ-бутылок в офисе. Наиболее успешных результатов добился отель RidersLodge, расположенный в горной Олимпийской деревне. В начале этого года для гостей отель реализовал доступ к контейнерам для раздельного сбора мусора в лобби и в лифтовых холлах.
«Мы установили на доступной для постояльцев территории систему двухпоточных станций для раздельного сбора пластика и для всего остального. Результат стал для нас неожиданным и приятным открытием — гости продемонстрировали удивительную аккуратность. Они старательно используют контейнеры по назначению и не допускают смешения вторсырья с мусором. ПЭТ из контейнеров в специальных цветных мешках, позволяющих не перепутать его с прочим мусором, без промежуточной сортировки перемещается на погрузочно-разгрузочную площадку гостиницы, где его забирает заготовитель вторсырья. Оказалось, что внутри помещений люди поддерживают более высокий уровень культуры обращения с отходами, чем на улице. Эту особенность поведения мы стараемся учитывать — призываем гостей не выбрасывать перерабатываемый пластик в мусорные урны в номерах, побуждаем их интерес к участию и поощряем усилия в соцсетях», — заявила генеральный менеджер отеля RidersLodge Мария Крашенинина.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Роза Хутор» и Сочинский госуниверситет займутся подготовкой профессионалов для рынка активного туризма.