Ростовский суд заочно арестовал экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшая судья Краснодарского краевого суда находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. 10 июня ее заочно арестовали по решению ростовского суда

Ранее Юга.ру писали, что Елена Хахалева привлекла внимание общественности после свадьбы ее дочери в 2017 году. В сети появилась информация, что праздник обошелся в 2 млн долларов. По словам Хахалевой, свадьбу дочери оплатил ее супруг, а звезды (среди которых были Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе) присутствовали на празднике в качестве гостей. Сумму в 2 млн долларов она назвала надуманной. В 2018 году ее исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а затем отстранили от участия в процессах.

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В 2020 году Елену Хахалеву начали подозревать в прогулах. Следствие полагает, что она более 120 дней не появлялась на рабочем месте, хотя табели рабочего времени исправно заполнялись. Затем судью лишили полномочий. В 2021 году Высшая Квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело по двум статьям: по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Сама Хахалева покинула Россию и улетела, предположительно, в Ереван. 17 мая 2022 против бывшей судьи возбудили уголовное дело.

10 июня ТАСС написал, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Елену Хахалеву на два месяца с момента ее фактического задержания. Сейчас бывшая судья находится в международном розыске.

Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.

Елена Хахалева Краснодар Правосудие Ростов-на-Дону

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