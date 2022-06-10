Ростовский суд заочно арестовал экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву

Бывшая судья Краснодарского краевого суда находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. 10 июня ее заочно арестовали по решению ростовского суда

Ранее Юга.ру писали , что Елена Хахалева привлекла внимание общественности после свадьбы ее дочери в 2017 году. В сети появилась информация, что праздник обошелся в 2 млн долларов. По словам Хахалевой, свадьбу дочери оплатил ее супруг, а звезды (среди которых были Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе) присутствовали на празднике в качестве гостей. Сумму в 2 млн долларов она назвала надуманной. В 2018 году ее исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а затем отстранили от участия в процессах.

В 2020 году Елену Хахалеву начали подозревать в прогулах. Следствие полагает, что она более 120 дней не появлялась на рабочем месте, хотя табели рабочего времени исправно заполнялись. Затем судью лишили полномочий . В 2021 году Высшая Квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело по двум статьям: по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Сама Хахалева покинула Россию и улетела , предположительно, в Ереван. 17 мая 2022 против бывшей судьи возбудили уголовное дело.

10 июня ТАСС написал, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Елену Хахалеву на два месяца с момента ее фактического задержания. Сейчас бывшая судья находится в международном розыске.

Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.