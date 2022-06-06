В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за ливня с грозой и градом

Географию погодных явлений в ведомстве не уточняют. По прогнозу на 6 июня дожди ожидаются на Черноморском побережье, в Белореченском, Усть-Лабинском, Курганинском, Кавказском и других районах края.

В случае чрезвычайной ситуации спасатели советуют звонить по единому номеру 112.

Как писали Юга.ру, в апреле 80 тыс. человек на Кубани и в Адыгее остались без света из-за штормового ветра. Тогда же в Краснодаре ветер повалил на человека рекламный щит. В марте со школы в Кавказском районе сорвало крышу. За неделю до этого во всем регионе от ветра падали деревья и остановки, переворачивались фуры.