В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за ливня с грозой и градом
6-7 июня на Кубани действует штормовое предупреждение
В МЧС Краснодарского края предупредили о сильном ухудшении погоды: в регионе пройдут сильные ливни с грозой и градом, скорость порывов ветра достигнет 20 м/с.
Штормовое предупреждение действует до конца 6 июня и во второй половине 7 июня.
Географию погодных явлений в ведомстве не уточняют. По прогнозу на 6 июня дожди ожидаются на Черноморском побережье, в Белореченском, Усть-Лабинском, Курганинском, Кавказском и других районах края.
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В случае чрезвычайной ситуации спасатели советуют звонить по единому номеру 112.
Как писали Юга.ру, в апреле 80 тыс. человек на Кубани и в Адыгее остались без света из-за штормового ветра. Тогда же в Краснодаре ветер повалил на человека рекламный щит. В марте со школы в Кавказском районе сорвало крышу. За неделю до этого во всем регионе от ветра падали деревья и остановки, переворачивались фуры.