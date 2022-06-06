В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за ливня с грозой и градом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

6-7 июня на Кубани действует штормовое предупреждение

В МЧС Краснодарского края предупредили о сильном ухудшении погоды: в регионе пройдут сильные ливни с грозой и градом, скорость порывов ветра достигнет 20 м/с.

Штормовое предупреждение действует до конца 6 июня и во второй половине 7 июня.

Географию погодных явлений в ведомстве не уточняют. По прогнозу на 6 июня дожди ожидаются на Черноморском побережье, в Белореченском, Усть-Лабинском, Курганинском, Кавказском и других районах края.

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Как писали Юга.ру, в апреле 80 тыс. человек на Кубани и в Адыгее остались без света из-за штормового ветра. Тогда же в Краснодаре ветер повалил на человека рекламный щит. В марте со школы в Кавказском районе сорвало крышу. За неделю до этого во всем регионе от ветра падали деревья и остановки, переворачивались фуры.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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