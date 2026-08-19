«Кубанская меланхолия». Рассказываем подробности о премьере «Одного театра» в Краснодаре

В центре постановки — разговоры о любви, памяти, прошлом, человеческой близости и литературе. История разворачивается через серию камерных диалогов за чашкой кофе без четко выстроенного сюжета.

L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:

Для Гончарова новая постановка станет первой работой в «Одном театре» и второй в Краснодаре. В 2024 году он поставил на сцене Краснодарского театра драмы чеховскую «Чайку».

Зрители «Одного театра» уже могли увидеть работу режиссера на Форуме независимых театров, который прошел в июле. Тогда Никитинский театр из Воронежа представил его спектакль «Осенняя соната» по мотивам одноименного сценария Ингмара Бергмана.

Андрей Гончаров окончил РГИСИ в 2016 году в мастерской Вениамина Фильштинского. Он ставил спектакли в «Этюд-театре», БДТ имени Товстоногова, Театре на Таганке, «Практике», МТЮЗе и других театрах.



В 2026 году в МХТ имени Чехова он поставил «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера вызвала заметный резонанс и стала одной из самых обсуждаемых в прессе.