«Кубанская меланхолия». Рассказываем подробности о премьере «Одного театра» в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Фотосессия к спектаклю «Запах скошенной травы» © Фото Виктории Визирякиной
    Фотосессия к спектаклю «Запах скошенной травы» © Фото Виктории Визирякиной

В «Одном театре» с 21 по 23 августа пройдут показы нового спектакля «Запах скошенной травы» (18+)

Первой премьерой нового сезона в «Одном театре» станет спектакль «Запах скошенной травы» режиссера Андрея Гончарова.

В центре постановки — разговоры о любви, памяти, прошлом, человеческой близости и литературе. История разворачивается через серию камерных диалогов за чашкой кофе без четко выстроенного сюжета.

Создатели называют спектакль сочетанием «знакомых ароматов прошлого и космической пыли». Камерному формату соответствует минималистичная сценография, а жанр обозначен как «кубанская меланхолия».

В спектакле сыграют Дарья Женихова, Алексей Мосолов, Карим Армадов и Богдан Галась.

L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря:

Для Гончарова новая постановка станет первой работой в «Одном театре» и второй в Краснодаре. В 2024 году он поставил на сцене Краснодарского театра драмы чеховскую «Чайку».

Зрители «Одного театра» уже могли увидеть работу режиссера на Форуме независимых театров, который прошел в июле. Тогда Никитинский театр из Воронежа представил его спектакль «Осенняя соната» по мотивам одноименного сценария Ингмара Бергмана.

Андрей Гончаров окончил РГИСИ в 2016 году в мастерской Вениамина Фильштинского. Он ставил спектакли в «Этюд-театре», БДТ имени Товстоногова, Театре на Таганке, «Практике», МТЮЗе и других театрах.

В 2026 году в МХТ имени Чехова он поставил «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера вызвала заметный резонанс и стала одной из самых обсуждаемых в прессе. 

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский театр драмы открыл сезон спектаклем «Земля Эльзы» режиссера Филиппа Гуревича.

Афиша Краснодар Театры

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«Кубанская меланхолия». Рассказываем подробности о премьере «Одного театра» в Краснодаре
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