«Кубанская меланхолия». Рассказываем подробности о премьере «Одного театра» в Краснодаре
В «Одном театре» с 21 по 23 августа пройдут показы нового спектакля «Запах скошенной травы» (18+)
Первой премьерой нового сезона в «Одном театре» станет спектакль «Запах скошенной травы» режиссера Андрея Гончарова.
В центре постановки — разговоры о любви, памяти, прошлом, человеческой близости и литературе. История разворачивается через серию камерных диалогов за чашкой кофе без четко выстроенного сюжета.
Создатели называют спектакль сочетанием «знакомых ароматов прошлого и космической пыли». Камерному формату соответствует минималистичная сценография, а жанр обозначен как «кубанская меланхолия».
В спектакле сыграют Дарья Женихова, Алексей Мосолов, Карим Армадов и Богдан Галась.
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Для Гончарова новая постановка станет первой работой в «Одном театре» и второй в Краснодаре. В 2024 году он поставил на сцене Краснодарского театра драмы чеховскую «Чайку».
Зрители «Одного театра» уже могли увидеть работу режиссера на Форуме независимых театров, который прошел в июле. Тогда Никитинский театр из Воронежа представил его спектакль «Осенняя соната» по мотивам одноименного сценария Ингмара Бергмана.
Андрей Гончаров окончил РГИСИ в 2016 году в мастерской Вениамина Фильштинского. Он ставил спектакли в «Этюд-театре», БДТ имени Товстоногова, Театре на Таганке, «Практике», МТЮЗе и других театрах.
В 2026 году в МХТ имени Чехова он поставил «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера вызвала заметный резонанс и стала одной из самых обсуждаемых в прессе.
Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский театр драмы открыл сезон спектаклем «Земля Эльзы» режиссера Филиппа Гуревича.