Жители краснодарского ЖК «Прогресс» пожаловались на разбитые дороги. Их не ремонтировали минимум десять лет

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»
    © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»

В Прикубанском округе Краснодара жильцы ЖК «Прогресс» годами не могут добиться ремонта ям на дорогах

19 августа жители ЖК «Прогресс» сообщили Юга.ру о разрушенных улицах Мечникова и Кулибина. По словам горожан, ямы на дорогах сильно затрудняют проезд легковых автомобилей, маршруток и школьных автобусов.

Одна из жительниц отметила, что заселилась в комплекс еще в 2016 году и с тех пор ремонт дорожного покрытия ни разу не проводился.

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При попытках добиться ремонта краснодарцы столкнулись с «замкнутым кругом». Местный депутат заявлял горожанке, что разбитые улицы находятся в муниципальной собственности и отвечать за них должны власти.

В других инстанциях жителям сказали, что дороги относятся к придомовой территории, поэтому ремонт обязана делать управляющая компания за счет средств собственников.

  • © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»
    © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»
  • © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»
    © Фото предоставлено Юга.ру жительницей ЖК «Прогресс»

В конце июля в УК «Симфония» ответили, что по обращению краснодарцев регулярно направляют запросы в мэрию и выезжают на место. Однако окончательный ответ пока не дали — срок рассмотрения обращения продлили для получения дополнительной информации.

Жители ЖК «Прогресс» отмечают, что на все обращения получают формальные отписки, пока проезды к дому продолжают разрушаться.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода. Ранее жители жаловались на их критическое состояние.

Благоустройство Город Дороги Инфраструктура Краснодар

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