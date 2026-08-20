Краснодарский ЗИП как аналог ВДНХ: искусствовед проведет прогулку по району

Искусствовед проведет экскурсию по району ЗИП и расскажет о сохранившихся там произведениях советского монументального искусства (12+)

Краснодарский Институт градостроительства анонсировал на 22 августа прогулку по микрорайону завода измерительных проборов (ЗИП) с искусствоведом Алексеем Угольниковым. Встреча пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Прогулка состоится 22 августа в 14:00. Участие бесплатное по регистрации.

ЗИП — один из старых микрорайонов Краснодара. Находится в северной части города: улицы Зиповская, Московская, 40-летия Победы, Колхозная и соседние магистрали. Первую промышленную партию приборов завод выпустил в апреле 1939 года. В советские годы это было крупное предприятие, к концу 1980-х на нем работало около 14 тысяч человек.

В 1990-е предприятие столкнулось с экономическими проблемами. В 2000-х завод фактически перестал существовать, а значительная часть помещений и территории стали использовать другие организации.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.

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