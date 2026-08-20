Севастополь утром 20 августа остался без электричества: что известно

Утром 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии. Проблемы связаны с необходимостью снизить нагрузку на электросети за пределами региона и предотвратить возможную аварию в энергосистеме.

По словам чиновника, в городе введен особый режим электроснабжения, а социально значимые объекты переведены на резервные схемы. Развожаев также обратился к жителям с просьбой беречь заряд мобильных телефонов и по возможности использовать их только для связи в экстренных ситуациях.