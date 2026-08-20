Севастополь утром 20 августа остался без электричества: что известно
В Севастополе временно отключили свет из-за перегруза энергосетей
Утром 20 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии. Проблемы связаны с необходимостью снизить нагрузку на электросети за пределами региона и предотвратить возможную аварию в энергосистеме.
По словам чиновника, в городе введен особый режим электроснабжения, а социально значимые объекты переведены на резервные схемы. Развожаев также обратился к жителям с просьбой беречь заряд мобильных телефонов и по возможности использовать их только для связи в экстренных ситуациях.
При этом в Севастополе продолжает действовать инициатива «Защитим Севастополь вместе». В рамках проекта жители могут бесплатно зарядить телефоны и другие устройства в специальных пунктах, отмеченных наклейкой «Здесь можно зарядить телефон».
Отключение электричества повлияло и на работу общественного транспорта. Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром не смогли выйти на маршруты. Горожанам рекомендуют заранее продумывать поездки и учитывать временные ограничения при планировании маршрута.
Кроме того, в отдельных домах на некоторых улицах из-за отключения электроэнергии временно прекратилась подача воды.
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