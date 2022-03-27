В Кавказском районе сильный ветер сорвал крышу школы

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Kropnews», t.me/kropnewsru
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Kropnews», t.me/kropnewsru

В поселке имени Максима Горького 27 марта ветер сдул крышу школы

О случившемся сообщили очевидцы и поделились кадрами в социальных сетях. На них видно огромный кусок кровли, который лежит во дворе школы. 

В краевом оперштабе сообщили, что от ветра пострадала школа №8 в поселке имени Максима Горького. Протечки в крыше не нашли, в помещениях влаги нет. Ремонт обещали начать в ближайшее время, как позволят погодные условия.

Синоптики отметили, что в воскресенье в Кропоткине шквалистый ветер усилился до 20-25 м/с, в отдельных районах до 28 м/с.

Как писали Юга.ру, в декабре ураганный ветер в Краснодаре сорвал крыши с нескольких многоэтажек и перевернул грузовик. А летом ураган сорвал крышу с поселкового дома культуры в Адыгее.

Кавказский район Погода Школа

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