В Кавказском районе сильный ветер сорвал крышу школы

О случившемся сообщили очевидцы и поделились кадрами в социальных сетях. На них видно огромный кусок кровли, который лежит во дворе школы.

В краевом оперштабе сообщили, что от ветра пострадала школа №8 в поселке имени Максима Горького. Протечки в крыше не нашли, в помещениях влаги нет. Ремонт обещали начать в ближайшее время, как позволят погодные условия.

Синоптики отметили, что в воскресенье в Кропоткине шквалистый ветер усилился до 20-25 м/с, в отдельных районах до 28 м/с.

Как писали Юга.ру, в декабре ураганный ветер в Краснодаре сорвал крыши с нескольких многоэтажек и перевернул грузовик. А летом ураган сорвал крышу с поселкового дома культуры в Адыгее.