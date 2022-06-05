Федор Конюхов начал рекордный полет в Новороссийск

Путешественник-рекордсмен Фёдор Конюхов 5 июня вылетел на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск, чтобы установить два новых мировых рекорда

Всемирно известный путешественник, обладатель десятков мировых рекордов в сфере экстремального туризма Фёдор Конюхов сегодня, 5 июня, отправился на старт новой экспедиции, в ходе которой он планирует установить два новых экстремальных достижения.

Во-первых, путешествие из Архангельска в Новороссийск станет самым протяженным в истории многоэтапным перелетом на мотопараплане. Во-вторых, на одном из этапов Конюхов планирует пролететь без единой посадки 500 километров — это на 73 км больше нынешнего рекорда.

Трансконтинентальный вояж рассчитан, как важный этап подготовки к еще одному уникальному достижению: в обозримом будущем Фёдор Конюхов планирует стать первым человеком, долетевшим на мотопараплане до Северного полюса.

В полете Конюхов использует парапланы исключительно российского производства. Летает известный путешественник под девизом «Чистая Арктика» — так называется проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Старт экспедиции приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

В Новороссийск экспедиция прибудет ориентировочно 22 июня. В ходе одного из заключительных этапов мотопараплан Фёдора Конюхова пролетит над Краснодаром.

Отметим, что вчера Росавиация в очередной раз продлила бесполетный режим в аэропортах Краснодара, Анапы и Геленджика — на сей раз до 12 июня.