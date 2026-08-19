В Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода 

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8188
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8188

В районе Западного обхода Краснодара асфальтируют разбитые улицы, по которым жители объезжали пробки

18 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Прикубанском округе начался ремонт дорог, ставших альтернативным маршрутом на время реконструкции Западного Обхода. Специалисты заасфальтируют гравийные участки улиц Лесопосадочной (от 40-й до 22-й линии и от 24-й до 34-й линии), Цветной (от Средней до Березовой) и Березовой (от Цветочной до Снежной).

Всего подрядчик обновит более 2,3 км дорожного полотна. На участках заменят бордюры и обустроят съезды. Также на улице Лесопосадочной установят четыре новые остановки для школьного и общественного транспорта.

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Кроме того, специалисты обновят тротуары, а на четной стороне улицы Березовой проложат пешеходную дорожку. Из-за отсутствия ливневой канализации отвод воды организуют через дорожные кюветы.

Работы планируют завершить в ноябре, а отремонтировать участок возле школы раньше — к 1 сентября.

Напомним, что в июне жители Краснодара пожаловались Юга.ру на критическое состояние улицы Лесопосадочной, по которой детям приходится ходить в филиал школы № 31 «по колено в грязи». После дождей утвержденный дублер Западного Обхода превращался в «непроходимое месиво», а летом район накрывали клубы пыли. Горожане неоднократно получали отписки от властей и заявляли, что обещанные обустройство водоотводов и укладка асфальта постоянно откладывались.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений. Движение ограничат на год.

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