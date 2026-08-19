В Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода 

18 августа мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Прикубанском округе начался ремонт дорог, ставших альтернативным маршрутом на время реконструкции Западного Обхода. Специалисты заасфальтируют гравийные участки улиц Лесопосадочной (от 40-й до 22-й линии и от 24-й до 34-й линии), Цветной (от Средней до Березовой) и Березовой (от Цветочной до Снежной).

Всего подрядчик обновит более 2,3 км дорожного полотна. На участках заменят бордюры и обустроят съезды. Также на улице Лесопосадочной установят четыре новые остановки для школьного и общественного транспорта.