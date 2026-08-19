Крупнейший в истории России круизный лайнер планируют запустить из Новороссийска и Сочи
Судно на 2 тыс. пассажиров сможет заходить в порты Грузии, Турции, Болгарии, Румынии и Средиземноморья
18 августа конструкторское бюро «Вымпел», входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, представило проект крупнейшего российского круизного лайнера для Черного моря.
Длина судна составит 251 метр, ширина — 34,4 метра. Планируется, что на борту смогут находиться до 2002 пассажиров и 600 членов экипажа.Для сравнения, самый крупный из ныне действующих российских лайнеров — «Мустай Карим» — вмещает всего 329 человек.
На судне будут стандартные внутренние каюты, каюты с балконами и 15 гранд-сьютов — больших номеров. Для комфорта и развлечения пассажиров предусмотрены театр, рестораны и бары, ночной клуб, салон красоты, магазины и бутики, спа-салон, боулинг и бильярд, детские игровые зоны. Также на лайнере будут тренажерный зал, теннисный корт, спортивная площадка и медицинский центр.
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Судно планируют использовать на четырех маршрутах:
- круиз по портам Черного моря: Новороссийск — Сочи — Батуми (Грузия) — Трабзон (Турция) — Стамбул (Турция) — Варна (Болгария) — Констанца (Румыния) — Севастополь — Ялта — Новороссийск;
- круиз с заходом в порты Средиземного моря: Новороссийск — Ялта — Стамбул (Турция) — Афины (Греция) — Родос (Греция) — Измир (Турция) — Сочи;
- безвизовый круиз: Сочи — Батуми (Грузия) — Трабзон (Турция) — Стамбул (Турция) — Севастополь — Ялта — Сочи;
- внутренний круиз: Новороссийск — Сочи — Ялта — Севастополь — Новороссийск.
При этом, по словам начальника Центра отраслевой экспертно-аналитической деятельности Российского университета транспорта Дмитрия Роменского, реализация международных маршрутов из-за «геополитической ситуации и вопросов безопасности» может быть непростой.
Когда планируется запуск судна и сколько будут стоить билеты, пока неизвестно.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту. Тогда лайнер вышел в плавание впервые за 14 лет.