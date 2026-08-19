Крупнейший в истории России круизный лайнер планируют запустить из Новороссийска и Сочи

18 августа конструкторское бюро «Вымпел», входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, представило проект крупнейшего российского круизного лайнера для Черного моря.

Длина судна составит 251 метр, ширина — 34,4 метра. Планируется, что на борту смогут находиться до 2002 пассажиров и 600 членов экипажа.Для сравнения, самый крупный из ныне действующих российских лайнеров — «Мустай Карим» — вмещает всего 329 человек.

На судне будут стандартные внутренние каюты, каюты с балконами и 15 гранд-сьютов — больших номеров. Для комфорта и развлечения пассажиров предусмотрены театр, рестораны и бары, ночной клуб, салон красоты, магазины и бутики, спа-салон, боулинг и бильярд, детские игровые зоны. Также на лайнере будут тренажерный зал, теннисный корт, спортивная площадка и медицинский центр.