Крупнейший в истории России круизный лайнер планируют запустить из Новороссийска и Сочи

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот фото с сайта vympel.ru
    © Скриншот фото с сайта vympel.ru

Судно на 2 тыс. пассажиров сможет заходить в порты Грузии, Турции, Болгарии, Румынии и Средиземноморья

18 августа конструкторское бюро «Вымпел», входящее в Объединенную судостроительную корпорацию, представило проект крупнейшего российского круизного лайнера для Черного моря.

Длина судна составит 251 метр, ширина — 34,4 метра. Планируется, что на борту смогут находиться до 2002 пассажиров и 600 членов экипажа.Для сравнения, самый крупный из ныне действующих российских лайнеров — «Мустай Карим» — вмещает всего 329 человек.

На судне будут стандартные внутренние каюты, каюты с балконами и 15 гранд-сьютов — больших номеров. Для комфорта и развлечения пассажиров предусмотрены театр, рестораны и бары, ночной клуб, салон красоты, магазины и бутики, спа-салон, боулинг и бильярд, детские игровые зоны. Также на лайнере будут тренажерный зал, теннисный корт, спортивная площадка и медицинский центр.

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Судно планируют использовать на четырех маршрутах:

  • круиз по портам Черного моря: Новороссийск — Сочи — Батуми (Грузия) — Трабзон (Турция) — Стамбул (Турция) — Варна (Болгария) — Констанца (Румыния) — Севастополь — Ялта — Новороссийск;
  • круиз с заходом в порты Средиземного моря: Новороссийск — Ялта — Стамбул (Турция) — Афины (Греция) — Родос (Греция) — Измир (Турция) — Сочи;
  • безвизовый круиз: Сочи — Батуми (Грузия) — Трабзон (Турция) — Стамбул (Турция) — Севастополь — Ялта — Сочи;
  • внутренний круиз: Новороссийск — Сочи — Ялта — Севастополь — Новороссийск.

При этом, по словам начальника Центра отраслевой экспертно-аналитической деятельности Российского университета транспорта Дмитрия Роменского, реализация международных маршрутов из-за «геополитической ситуации и вопросов безопасности» может быть непростой.

Когда планируется запуск судна и сколько будут стоить билеты, пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту. Тогда лайнер вышел в плавание впервые за 14 лет. 

Греция Курорты и туризм Новороссийск путешествия Севастополь Сочи Судоходство Транспорт Турция Черное море

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