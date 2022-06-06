В Краснодарском крае ожидаются дожди с грозой

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 6 июня

В Краснодаре в понедельник утром 24 °С и солнечно. Днем столбик термометра поднимется до 28 °С, будет облачно и ветер до 7 м/с.

По краю переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидаются ливень и град. Температура воздуха днем 24-29 °С. Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. На участке от Джубги до Магри местами ливень. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик вечером 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 24-29 °С.

По данным центра погоды «Фобос», всю неделю в крае погода будет неустойчивая, местами пройдут дожди. Температурный режим будет выше нормы, но экстремальная жара спадет — в полуденные часы до 26-31˚С.