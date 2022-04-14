В Краснодаре сильный ветер повалил рекламный щит на человека
14 апреля в Краснодаре порывы ветра валят деревья и срывает плохо закрепленные конструкции. В результате непогоды в городе пострадал один человек
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что на перекрестке улиц Октябрьской и Горького порывом ветра повалило рекламный щит на проходящего мимо человека. Ему потребовалась помощь медиков.
По словам главы города, экстренные службы Краснодара работают в усиленном режиме. Спасатели убирают поваленные деревья и ветки.
В социальных сетях местные жители публикуют последствия непогоды. Так, в телеграм-канале Туподар опубликовали фото из Юбилейного микрорайона, там дерево упало на припаркованную иномарку.
В паблике Типичный Краснодар публикуют видео, снятое на улице Коммунаров. Там, по словам местных жителей, на детскую площадку прилетел металлический лист, напоминающий часть крыши здания.