В Краснодаре сильный ветер повалил рекламный щит на человека

14 апреля в Краснодаре порывы ветра валят деревья и срывает плохо закрепленные конструкции. В результате непогоды в городе пострадал один человек

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что на перекрестке улиц Октябрьской и Горького порывом ветра повалило рекламный щит на проходящего мимо человека. Ему потребовалась помощь медиков.

По словам главы города, экстренные службы Краснодара работают в усиленном режиме. Спасатели убирают поваленные деревья и ветки.