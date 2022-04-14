В Краснодаре сильный ветер повалил рекламный щит на человека

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 апреля в Краснодаре порывы ветра валят деревья и срывает плохо закрепленные конструкции. В результате непогоды в городе пострадал один человек

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что на перекрестке улиц Октябрьской и Горького порывом ветра повалило рекламный щит на проходящего мимо человека. Ему потребовалась помощь медиков.

По словам главы города, экстренные службы Краснодара работают в усиленном режиме. Спасатели убирают поваленные деревья и ветки.

В социальных сетях местные жители публикуют последствия непогоды. Так, в телеграм-канале Туподар опубликовали фото из Юбилейного микрорайона, там дерево упало на припаркованную иномарку.

В паблике Типичный Краснодар публикуют видео, снятое на улице Коммунаров. Там, по словам местных жителей, на детскую площадку прилетел металлический лист, напоминающий часть крыши здания.

Спасатели просят граждан не покидать без необходимости свои дома, пока ветер не утихнет. В противном случае следует чаще смотреть по сторонам. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

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В Краснодаре сильный ветер повалил рекламный щит на человека
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