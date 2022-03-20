На Кубани ветром сдувает остановки, деревья и крыши

В других городах на побережье Черного моря тоже усилился ветер. По данным краснодарского гидрометцентра, в районе Анапы и Геленджика скорость ветра поднималась до 25 м/с. В Геленджике ветер повалил деревья.

МЧС рекомендует при усилении ветра выйти из автомобиля или общественного транспорта. На открытой местности спрятаться можно в кювете, овраге или яме, прижавшись к земле. В населенных пунктах стоит укрываться внутри зданий, в подъездах или пешеходных переходах. Нельзя вставать около остановок, рекламных щитов, деревьев и стен зданий (с крыш могут падать строительные материалы), под линиями электропередач и рядом с оборванными проводами.

Как писали Юга.ру, летом в Сочи мужчина погиб из-за поваленного ураганом дерева, еще двое пострадали. В прошлом марте Новороссийск тоже страдал от сильного ветра, грузовикам даже запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. В этом году на Кубань уже приходил ураган — тогда в Мостовском районе рухнула большая новогодняя елка, а в Сочи отменили крещенские купания. В конце января под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной.