На Кубани ветром сдувает остановки, деревья и крыши
20 марта на Черноморском побережье усилился ветер
До конца воскресенья 20 марта в Новороссийске действует штормовое предупреждение из-за урагана. Порывы северо-восточного ветра могут достигать скорости 35 м/с, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.
Новороссийский спасатель Алексей Одеров рассказал, что ветер повредил много деревьев.
Также Одеров сообщил, что в ночь на 20 марта ветер сорвал кровлю частного дома в пригороде Новороссийска.
А на проспекте Ленина порыв ветра опрокинул грузовик.
Сдувало остановки, рекламу и скамейки.
В других городах на побережье Черного моря тоже усилился ветер. По данным краснодарского гидрометцентра, в районе Анапы и Геленджика скорость ветра поднималась до 25 м/с.
В Геленджике ветер повалил деревья.
А в Анапе пострадали остановка и светофор.
МЧС рекомендует при усилении ветра выйти из автомобиля или общественного транспорта. На открытой местности спрятаться можно в кювете, овраге или яме, прижавшись к земле. В населенных пунктах стоит укрываться внутри зданий, в подъездах или пешеходных переходах. Нельзя вставать около остановок, рекламных щитов, деревьев и стен зданий (с крыш могут падать строительные материалы), под линиями электропередач и рядом с оборванными проводами.
Как писали Юга.ру, летом в Сочи мужчина погиб из-за поваленного ураганом дерева, еще двое пострадали. В прошлом марте Новороссийск тоже страдал от сильного ветра, грузовикам даже запретили ездить между Новороссийском и Геленджиком. В этом году на Кубань уже приходил ураган — тогда в Мостовском районе рухнула большая новогодняя елка, а в Сочи отменили крещенские купания. В конце января под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной.