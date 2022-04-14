На Кубани и в Адыгее без электричества остались 80 тыс. человек

В Краснодарском крае и Адыгее 14 апреля из-за сильного ветра без электроэнергии остались 80 тыс человек

Напомним, 14 апреля на Кубани объявили штормовое предупреждение. В отдельных районах края прогнозируют ливни с грозой и шквалистым ветром до 23-28 м/с. Такая погода продержится в регионе до конца суток.

В первой половиня дня в Краснодаре из-за погоды произошли три энергоаварии. В зону отключения попали 20 улиц в Карасунском и Центральных округа. Там проживают около 7,5 тыс. человек.

В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили, что с 13:30 из-за сильного ветра до 30 м/с происходят отключения в сетях 11–220 кВ в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Кубань»). По данным на 14:10, без электроснабжения остались 80 тыс. человек.

Последствия аварий устраняет 21 бригада. Ведомство контролирует ситуацию в Краснодарском крае и Адыгее.

В пресс-службе «Россети Кубань» добавили, что специалисты контролируют энергообъекты. В экстренной ситуации социально-значимые объекты подключат к резервному энергоснабжению от передвижных дизель-генераторных установок. О нарушениях электроснабжения просят сообщать по телефону: 8 (800) 220-0-220.

Юга.ру писали, что сильный ветер в Краснодаре повалил рекламный щит. Он упал на человека. Кроме того, ураганные порывы сорвали кровлю с крыши дома на улице Красной, а на автомобиль упало дерево.