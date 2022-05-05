В Краснодаре могут построить новое колесо обозрения

Новое колесо обозрения может появиться в Юбилейном микрорайоне Краснодара по улице 70-летия Октября. Его построят, если на это дадут согласие местные жители, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, колесо обозрения появится в 2023 году. Его высота будет 50 метров, а время полного оборота составит около 15 минут. С колеса будет открываться панорамный вид на реку Кубань, микрорайон и город.

Планируется, что его площадь составит 1,5 тыс. кв. метров. У аттракциона будет 176 посадочных мест и 22 кабины. По подсчетам, пропускная способность составит 825 человек в час, а срок эксплуатации колеса около 80 лет.

В ближайшее время администрация Западного внутригородского округа обещает провести встречу с жителями микрорайона, на которой обсудят строительство колеса.