В Краснодаре могут построить новое колесо обозрения

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Юбилейном микрорайоне Краснодара предложили построить колесо обозрения

Новое колесо обозрения может появиться в Юбилейном микрорайоне Краснодара по улице 70-летия Октября. Его построят, если на это дадут согласие местные жители, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, колесо обозрения появится в 2023 году. Его высота будет 50 метров, а время полного оборота составит около 15 минут. С колеса будет открываться панорамный вид на реку Кубань, микрорайон и город.

Планируется, что его площадь составит 1,5 тыс. кв. метров. У аттракциона будет 176 посадочных мест и 22 кабины. По подсчетам, пропускная способность составит 825 человек в час, а срок эксплуатации колеса около 80 лет.

В ближайшее время администрация Западного внутригородского округа обещает провести встречу с жителями микрорайона, на которой обсудят строительство колеса.

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