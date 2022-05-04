Мэр Краснодара сказал, что Дмитриевский сквер «превратился в мусоросборник» и посетовал на работу чиновников

4 мая мэр Краснодара Андрей Алексеенко поделился переживаниями по поводу Дмитриевского сквера, который, по его словам «превратился в мусоросборник». Он поручил чиновникам лучше работать

Андрей Алексеенко опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором написал, что благоустроенная не так давно зеленая зона «превратилась в мусоросборник». По его словам, лавочки и арт-объекты там изрисованы, кругом «валяется какой-то хлам», а местами даже отвалилась плитка. В качестве причины он назвал «нежелание целого ряда ответственных лиц в полной мере выполнять свою работу».

«Специалистам Департамента городского хозяйства и сотрудникам администрации округа необходимо организовать системную работу и максимально отрабатывать каждый участок территории города. В том числе привести в порядок сами объекты», — написал Алексеенко. Он добавил, что на сквер действует гарантия, мол, восстанавливать зеленую зону и выполнять работы по текущему ремонту будет подрядчик по гарантийным обязательствам. «Опять же, в сквере есть камеры видеонаблюдения, но толку от них никакого — вандалы остаются безнаказанными. Необходимо наладить взаимосвязь между Единой дежурно-диспетчерской службой и полицией», — написал мэр.

Напомним, Дмитриевский сквер в Краснодаре начали благоустраивать в 2020 году. В сквере сделали детскую площадку, памп-трек, освещение и уложили плитку. С момента его открытия осенью 2020 года, зеленую зону постоянно преследовали какие-то проблемы. Местные жители неоднократно отмечали, что на территории не работает освещение, а плитка на набережной покрыта слоем воды. В конце июня 2021 года краснодарцы заметили, что из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли. А в июне из-за сильных дождей Покровское озеро вышло из берегов и затопило тротуар. Из-за этого в сквере больше месяца не было света. В сентябре 2021 года случилась еще одна напасть — там сломались качели.