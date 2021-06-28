В Краснодаре озеро вышло из берегов и затопило Дмитриевский сквер

27 июня из-за сильных дождей озеро Покровское в Краснодаре вышло из берегов и затопило тротуар Дмитриевского сквера

Ранее Юга.ру уже писали о нелегкой судьбе Дмитриевского сквера: с момента открытия сквера осенью 2020 года местные жители неоднократно отмечали, что на территории зачастую не работает освещение, а плитка на набережной покрыта слоем воды. В конце июня краснодарцы заметили, что из-за постоянных луж на плитке зацвели водоросли.

Накануне из-за сильных дождей озеро Покровское вышло из берегов и затопило значительную часть тротуара. На видео, которое сняли очевидцы 27 июня, можно увидеть, что под воду ушла и подземная подсветка.