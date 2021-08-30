Когда в Дмитриевском сквере наконец вернут освещение? Отвечает мэрия Краснодара

Краснодарский край

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Краснодарцы пожаловались, что в Дмитриевском сквере больше месяца не работает освещение

Напомним, в мае местные жители рассказали, что в Дмитриевском сквере Краснодара по вечерам нет света. В мэрии тогда объяснили, что сети электроснабжения сквера повредились из-за поднятия грунтовых вод, а специалисты ведут работы. 

В конце июня сквер затопило из-за осадков и освещение снова выключили

Местные жители отметили, что с тех пор свет так и не включили. На фотографиях 27 августа видно, что в сквере темно, а освещение не работает. 

Юга.ру обратились с запросом в администрацию Краснодара. В мэрии не ответили на вопрос редакции о том, как долго нет света в сквере, и вызвано ли отключение поднятием грунтовых вод, либо есть иная причина. Но в пресс-службе сказали, что на сетях ведутся работы и освещение в сквере включат 3 сентября. 

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