Прогулки по Краснодару. Как выглядел парк возле стадиона «Кубань» до благоустройства

На минувшей неделе стартовали работы по благоустройству территории возле стадиона «Кубань». А незадолго до этого постоянный обитатель и любитель Покровских озер Дмитрий Пославский прогулялся по этому парку и рассказывает, что там увидел:

— Началась моя прогулка по парку от подземного перехода через улицу Переходную. Здесь меня встретил выгоревший информационный стенд с информацией о том, что я нахожусь на особо охраняемой природной территории регионального значения. На всякий случай читаю, что именно здесь запрещено.

Информационный стенд © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Крупные собаки в этих краях обычно выгуливают себя сами, без поводков и намордников, а сквозной проезд машин через парк не смогли ограничить даже три шлагбаума. Создается впечатление, что не всех нарушителей стенд останавливает. Рядом стоит заброшенная афиша, которую захватили расклейщики объявлений. За входной аркой начинается аллея журналистов Кубани, по какой-то причине названная сквером. Здесь мои коллеги несколько лет назад посадили куцые саженцы, а сейчас они выглядят как настоящие деревья. Растет достойная смена старшему поколению!

Всю территорию вокруг Большого Покровского озера не получилось облагородить за один раз. Как похорошела ее северная часть — Дмитриевский сквер, Юга.ру рассказывали чуть больше года назад. Спортплощадка есть не только на благоустроенной, но и на «переходной» стороне Карасуна. На этих снарядах 23 года назад я сдавал нормативы по физкультуре. Выглядит уставшей, но свое предназначение отлично выполняет, люди на ней регулярно занимаются и летом и зимой.

Спортивная площадка © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Двигаюсь подальше от спорта к воде. Тротуар быстро сменяется мозаикой из разбитого асфальта, грязи и древесных корней.

Здесь заканчивается тротуар © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

И начинается бездорожье © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Иду дальше вдоль берега в сторону улицы Радио. Здесь есть лестница, она давно ушла под воду. Припоминаю, что раньше по ней можно было спуститься на небольшой пирс. Затонувшая плита на другом фото — это он, пирс. Берег озера подтапливает после дождей и в наши дни, но это уже другая история.

Кстати, вот так эти места выглядели в ноябре 2008 года:

Покормил голубей, погрустил о былом да пошел дальше.

Размытый берег © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Руины — это все, что осталось от большого пирса на южной стороне озера. Видно, что природа потихоньку отвоевывает пространство у человека. Трава растет изо всех щелей, а о корни деревьев местами можно споткнуться, если не смотреть под ноги. Даже граффитисты сюда почти не заглядывают, есть только парочка старых тегов. Зато здесь почти всегда можно встретить рыбаков!

Разруху и руины сменяет территория прошлогоднего благоустройства.

Столы для игры в настольный теннис © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Границу видно невооруженным глазом. На фото слева 2021 год, на фото справа — 2008-й:

Эта тропинка ведет от ресторана к стадиону «Кубань» мимо разрисованной постройки.

Тропинка от ресторана до стадиона © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Постройка с разрисованными стенами © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру