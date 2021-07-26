В Краснодаре создадут штаб по борьбе с незаконными граффити

Напомним, Евгений Первышов еще в прошлом году поднимал вопрос о граффити на улице Красной. Тогда он поручил полиции поиски граффитистов-вандалов и потребовал привлекать хулиганов к административной ответственности.

На следующий день в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили, что благодаря городской системе видеонаблюдения и полиции был задержан хулиган, который рисовал граффити на улице Красной.

26 июля на городской планерке Евгений Первышов рассказал, что в Краснодаре участились случаи нанесения незаконных граффити. Уже завтра в мэрии обсудят усиление мер по борьбе с вандализмом.

«Соберем штаб для борьбы с этими граффитистами, иначе город потеряет своё лицо, мы его долго потом будем отмывать. Кроме этого, они наносят материальный ущерб хозяйствующим субъектам. Здесь уже совершенно другой должен быть подход. Если мы и дальше так будем медлить, то очень тяжело потом будет наводить в городе порядок», — сказал глава города.