В Краснодаре создадут штаб по борьбе с незаконными граффити
26 июля мэр Краснодара поручил усилить меры по борьбе с вандализмом, пока город «не потерял свое лицо»
Напомним, Евгений Первышов еще в прошлом году поднимал вопрос о граффити на улице Красной. Тогда он поручил полиции поиски граффитистов-вандалов и потребовал привлекать хулиганов к административной ответственности.
25 июля телеграм «Туподар» опубликовал фото расписанного граффити здания по улице Красной. Дом на центральной улице разрисовали красными буквами.
На следующий день в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили, что благодаря городской системе видеонаблюдения и полиции был задержан хулиган, который рисовал граффити на улице Красной.
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26 июля на городской планерке Евгений Первышов рассказал, что в Краснодаре участились случаи нанесения незаконных граффити. Уже завтра в мэрии обсудят усиление мер по борьбе с вандализмом.
«Соберем штаб для борьбы с этими граффитистами, иначе город потеряет своё лицо, мы его долго потом будем отмывать. Кроме этого, они наносят материальный ущерб хозяйствующим субъектам. Здесь уже совершенно другой должен быть подход. Если мы и дальше так будем медлить, то очень тяжело потом будет наводить в городе порядок», — сказал глава города.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Краснодару Иван Коробченко сообщил, что на прошлой неделе задержали 3 человек из-за вандализма на улице Красной. На данный момент участковые проводят работу с теми, кто уже стоит на учете в связи с аналогичными правонарушениями.
Также Первышов поручил управлению по делам молодежи совместно с департаментом по физической культуре и спорту создать фотобазу незаконных граффити для классификации надписей по почерку авторов. Глава города добавил, что при порче городского имущества муниципалитет будет подавать заявления в полицию. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности и ликвидации собственных граффити.
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«Есть действительно талантливые ребята, которые себя проявляют на объектах. Мы их просим, и они с управлением по делам молодежи граффити наносят — это украшение города. А это чистый вандализм, нанесение ущерба», — отметил Евгений Первышов.