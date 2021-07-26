В Краснодаре создадут штаб по борьбе с незаконными граффити

Краснодарский край

Распечатать

26 июля мэр Краснодара поручил усилить меры по борьбе с вандализмом, пока город «не потерял свое лицо»

Напомним, Евгений Первышов еще в прошлом году поднимал вопрос о граффити на улице Красной. Тогда он поручил полиции поиски граффитистов-вандалов и потребовал привлекать хулиганов к административной ответственности.

25 июля телеграм «Туподар» опубликовал фото расписанного граффити здания по улице Красной. Дом на центральной улице разрисовали красными буквами. 

На следующий день в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили, что благодаря городской системе видеонаблюдения и полиции был задержан хулиган, который рисовал граффити на улице Красной.

Читайте также:

26 июля на городской планерке Евгений Первышов рассказал, что в Краснодаре участились случаи нанесения незаконных граффити. Уже завтра в мэрии обсудят усиление мер по борьбе с вандализмом.

«Соберем штаб для борьбы с этими граффитистами, иначе город потеряет своё лицо, мы его долго потом будем отмывать. Кроме этого, они наносят материальный ущерб хозяйствующим субъектам. Здесь уже совершенно другой должен быть подход. Если мы и дальше так будем медлить, то очень тяжело потом будет наводить в городе порядок», — сказал глава города.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Краснодару Иван Коробченко сообщил, что на прошлой неделе задержали 3 человек из-за вандализма на улице Красной. На данный момент участковые проводят работу с теми, кто уже стоит на учете в связи с аналогичными правонарушениями.

Также Первышов поручил управлению по делам молодежи совместно с департаментом по физической культуре и спорту создать фотобазу незаконных граффити для классификации надписей по почерку авторов. Глава города добавил, что при порче городского имущества муниципалитет будет подавать заявления в полицию. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности и ликвидации собственных граффити. 

Читайте также:

«Есть действительно талантливые ребята, которые себя проявляют на объектах. Мы их просим, и они с управлением по делам молодежи граффити наносят — это украшение города. А это чистый вандализм, нанесение ущерба», — отметил Евгений Первышов.

Благоустройство Граффити Краснодар общество Полиция стрит-арт

Новости

В Краснодаре создадут штаб по борьбе с незаконными граффити
В Ставрополе предъявили обвинение одному из убийц полицейского. Второй объявлен в розыск
Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды
В Сочи нашли тело ребенка из машины полицейского, которую смыло в реку
В трех районах Сочи перебои с водоснабжением
В Краснодаре мужчина чуть не выпал из окна минсельхоза

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Сегодня, 12:19
«Пусть счет 3:0 не вводит в экстаз — проблемы «Краснодара» никуда не делись»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Как обновиться в лизинг?
23 июля, 09:00 Партнерский
Как обновиться в лизинг?
8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса

Реклама на портале