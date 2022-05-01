В Краснодаре вновь заработает строительный гипермаркет OBI
Строительные гипермаркеты OBI возобновят работу в России. Магазин в Краснодаре планируют открыть 6 мая
Напомним, 8 марта сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о прекращении работы в России из-за «специальной военной операции» в Украине. Депутаты Госдумы предложили национализировать закрывшиеся иностранные предприятия, так как «всё, что на территории России, — принадлежит россиянам». Бывший мэр Краснодара и депутат Госдумы Евгений Первышов пофантазировал, как лучше организовать национализацию.
В конце апреля на сайте OBI появилась информация об открытии магазинов. Краснодарский магазин в ТРЦ OZ возобновит работу 6 мая. Всего в 13 городах России запустят 27 гипермаркетов сети, они дают почти 5 тыс. рабочих мест. При этом в компании говорят, что использование бренда OBI — временное, позже гипермаркеты собираются перезапустить под новой торговой маркой.
Концерты, мастер-классы, гаражная распродажа:
«Коммерсантъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщил, что Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует купить российские магазины OBI. Ранее немецкая компания передала эту часть сети в доверительное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.
Как писали Юга.ру, после 24 февраля многие иностранные компании ушли из России или временно приостановили работу: IKEA, Zara, Decathlon, Mcdonald's, Apple и другие.