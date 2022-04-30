Концерты, мастер-классы, гаражная распродажа. Какие развлекательные события можно посетить 1-3 мая в Краснодаре

Основные мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00 в местных парках. Так, в «Городском саду» запланированы игровая программа для детей, мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток, концерты студия и школ искусств, спортивные состязания, литературно-музыкальная гостиная, танцевальный вечер для людей старшего возраста. кроме того, на центральной площадке парка краснодарцев ждут гигантские шашки и городки.

В «Чистяковской роще» пройдут концерты ансамблей «Казачок» и «Вдохновение», а также различных творческих коллективов, мастер-класс по созданию цветов из цветной бумаги. Здесь же у большой сцены можно будет всей семьей поиграть в дженгу и гигантские кегли. В «Солнечном острове» посетителей ждут литературно-музыкальная гостиная, мастер-класс по изготовлению куколок-оберегов из ткани, концертная программа от артистов Академии Игоря Крутого, выступление Петра Лобачева.

В парке имени 30-летия Победы запланированы концертная программа от местных творческих коллективов и литературно-музыкальная гостиная «Весны прекрасные мотивы». Подробное расписание событий можно найти здесь.

Кроме того, в салоне No Name 1 мая в 13:00 начнется гаражная распродажа. Можно будет купить одежду, обувь и аксессуары. В этот же день в 12:00 в кофейне «Зацепи кофе» на улице Чапаеа, 88 пройдет шахматный турнир.