Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 14 апреля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 14 апреля

Действие криминального триллера «Дьяволик» (16+) происходит в Клервилле. Полиция никак не может поймать таинственного и жестокого преступника. Инспектор Гинко узнает, что в город прибывает миллионерша леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Полицейский уверен, что пути женщины и Дьяволика непременно пересекутся, и спешит расставить очередную ловушку. Фильм снят по мотивам одноименного итальянского комикса. Италия

Режиссеры Антонио Манетти, Марко Манетти

Фантастический триллер «Обратимая реальность» (12+) рассказывает о компании «Новая жизнь», которая продает виртуальные приключения. За определенную сумму можно без последствий свести счеты с ненавистным боссом, побывать на романтичном свидании и заняться экстремальным спортом. Однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая веселое развлечение в параноидальный кошмар. Россия

Режиссер Дмитрий Константинов

Хоррор «Близнец» (18+) рассказывает о семье, которая после трагедии отправляется в сельскую глубинку, чтобы позабыть о случившемся. Сын Элиот начинает странно себя вести, рассказывая, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Постепенно их жизнь превращается в настоящий кошмар. Финляндия

Режиссер Танели Мустонен

Мультфильм «Красавица и дракон» (12+) рассказывает историю старшеклассницы Судзу. Она живет в двух параллельных реальностях: в обычном мире — она простая незаметная девушка, а в виртуальном пространстве U — знаменитая певица под ником Белль. Однажды в параллельном мире Судзу встречает загадочного пользователя в образе дракона. Вместе они отправляются в путешествие. Япония

Режиссер Мамору Хосода

Главная героиня триллера «9 жизней» (16+) — бывшая танцовщица. Она узнает, что ее бывший возлюбленный, состоящий в мафиозной банде, собирается убить соседского мальчика Сэма, ранее лишив жизни его родителей и сестры. Преступникам необходим планшет, на котором хранится важная информация. Девушка решает во что бы то ни стало спасти ребенка. Главную роль играет Лена Хиди, снискавшая международную известность в образе Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». США

Режиссер Джиджи Гастон

Драма «Закат» (18+) рассказывает о супругах Ниле и Элис Беннетт, они отдыхают на тихоокеанском побережье Акапулько в гостиничном люксе. . Чрезвычайная ситуация прерывает их поездку, и они вынуждены покинуть Мексику. Главные роли в драме сыграли Тим Рот и Шарлотта Генсбур. Фильм номинировался на главный приз Венецианского кинофестиваля. Франция, Мексика, Швеция

Режиссер Мишель Франко

Драматический триллер «Подельники» (16+) рассказывает о биатлонисте Петре, который вместе с женой Анастасией возвращается в родное село в тайге, чтобы работать физруком. Здесь не только суровая природа, но и суровые люди. Главный в населенном пункте — шаман Витя Людоед, бывший заключенный. Петр становится свидетелем убийства отца 10-летнего Ильи, который решает во что бы то ни стало отомстить преступнику. Физрук решает помочь мальчику. Россия

Режиссер Евгений Григорьев

Драма «Жена художника» (16+) рассказывает историю взаимоотношений известного художника-абстракциониста Ричарда Смайтсона и его супруги Клэр. Женщина переживает кризис позднего возраста, когда начинает замечать, что ее спутник жизни меняется на глазах. В итоге врачи диагностировали у Ричарда болезнь Альцгеймера, и он категорически отказывается от какой-либо помощи, полагая, что способен обслуживать себя сам. Кроме того, Клэр переживает, что он не сможет завершить картины для последней выставки. США

Режиссер Том Долби

Криминальная комедия «Добро пожаловать в семью» (12+) — о мафиозном крестном отце Леониде Ивановиче. У него есть обожаемая дочь Мира, которую все обходят стороной. Парень по имени Саша не знал о происхождении девушки и на свою беду влюбился в нее с первого взгляда. Теперь ему предстоит добиться расположения отца Миры и получить разрешение на свадьбу. Беларусь

Режиссер Владимир Зинкевич

Драма «Я иду искать» (16+) рассказывает о Елене, которая работает врачом скорой помощи. Однажды ее бригада приезжает на лодочную станцию, где была перестрелка. Ее устроил сын героини Костя. Отчаявшаяся женщина начинает собственное расследование, не веря, что ее ребенок мог совершить такое. Россия

Режиссер Евгений Дудчак

Действие мультфильма «Стражи терракоты» (12+) происходит в городе династии Кин. Здесь живут девушка по имени Джейд и воин Магнус. Они объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих их земли. Китай

Режиссеры Дин Лян, Линь Юнчан

У пожилых героев комедии «Родители строгого режима» (16+) очень непростая ситуация с ребенком Борисом — он хамит, врет, ворует. За это им стыдно смотреть соседям в глаза. Родители запирают сына дома на перевоспитание. Только вот Борису 38 лет, и он — мэр. Россия

Режиссер Никита Владимиров

Семейная приключенческая драма «Альпийские приключения» (6+) рассказывает о мальчике Урсли, который живет с семьей на небольшой ферме в Швейцарии. У ребенка есть уникальный дар — он понимает язык животных. Когда родители не смогли расплатиться по кредиту, то были вынуждены продать козлика, с которым мальчик подружился. Чтобы спасти друга, Урсли отправляется навстречу приключениям. В фильме снялась актриса Алиса Фрейндлих, наиболее известна по фильмам «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину». Швейцария

Режиссер Ксавьер Коллер