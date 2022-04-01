Новороссийцы в апреле смогут бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре «Нептун»

Каждую субботу в 10:00 зрители бесплатно смогут посмотреть отечественные фильмы. 2 апреля покажут драму «Аршалуйс» (2018 год, реж. Эрнест Арутюнов, 12+) о судьбе женщины, которая посвятила жизнь сначала уходу за раненными во время Великой Отечественной войны солдатами, а потом — за братскими могилами, храня память о погибших.

Как писали Юга.ру, документально-игровой фильм про Аршалуйс Ханжиян снимали в Горячем Ключе на средства, собранные в краудфандинговой кампании. В 2015 году в городе установили памятник Аршалуй.

9 апреля на экраны выйдет лента «Мария. Спасти Москву» (2021, реж. Вера Сторожева,12+), действие которой происходит зимой 1941 года в разгар битвы за столицу. Дочери священника поручают вывезти за пределы города чудотворную икону Божией Матери. 16 апреля покажут спортивную драму «Один вдох» (2020, реж. Елена Хазанова, 12+) про 40-летнюю Марию Гордееву, которая начала заниматья фридайвингом. Она ставит перед собой цель стать первой в мире женщиной, нырнувшей на 100 метров в глубину.

23 апреля можно будет посмотреть остросюжетный фильм «Судьба диверсанта» (2020, реж. Дмитрий Астрахан и Артур Ильиных, 12+) о реальном подвиге подпольщика Федора Крыловича, который провел одну из крупнейших в перид ВОВ операций. Завершит программу 30 апреля лента «Папы» (2021, реж. Карен Оганесян и Анна Матисон, 6+) — четыре новеллы, раскрывающие истории и проблемы между отцами и детьми.

Чтобы посетить показ, необходимо приобрести бесплатные билеты на сайте кинотеатра или в мобильном приложении на iOS или Android.