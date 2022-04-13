В Краснодаре в кино покажут фильм «Сибирский цирюльник» 1998 года

Краснодарский край

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  • © Фото автора Adrien Olichon, pexels.com
    © Фото автора Adrien Olichon, pexels.com

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 14 апреля будут показывать драму режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» 1998 года

Действие ленты начинается в России в 1885 году. В страну приезжает иностранный изобретатель уникальной машины—лесопильни Дуглас МакКрекен. Он подговаривает американскую авантюристку Джейн Кэлэген выдать себя за его дочь и помочь проекту связями с чиновниками. Девушка знакомится с юнкером Императорского военного училища Андреем Толстым, между ними возникают романтические отношения. Но на их пути становится генерал Николай Радлов, планирующий позвать Джейн замуж.

Картина выбрали претендентом на «Оскар» от России. Но в 1999 году ее дисквалифицирована из-за того, что ее не выпустили в коммерческий прокат в России к указанному сроку. Билеты на сеансы в продаже. 

Также еще можно посмотреть на широких экранах фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Кроме того, в краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» с 11 апреля показывают черно-белый фильм «Вне закона» американского независимого режиссера Джима Джармуша. 

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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