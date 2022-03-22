В кинотеатрах Краснодара покажут фильмы «Брат» и «Брат 2»

В краснодарских кинотеатрах с 24 марта будут показывать фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2»

Выход знаменитых лент в повторный прокат приурочили к 25-летию первой части дилогии. Премьера криминальной драмы «Брат» состоялась 17 мая 1997 года на Каннском фестивале в рамках программы «Особый взгляд». Месяц спустя ее презентовали на «Кинотавре», где Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов получили премии как лучший актер и режиссер соответственно.

В первой части у дембеля Данилы Багрова, вернувшегося с чеченской войны в родной город, сразу возникают проблемы с законом. Мать советует ему отправиться в Санкт-Петербург к родному брату Виктору. По приезду в северную столицу Данила становится участником бандитских разборок.