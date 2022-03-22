В кинотеатрах Краснодара покажут фильмы «Брат» и «Брат 2»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Брат 2», реж. Алексей Балабанов, 2000 год © Скриншот видео с YouTube-канала Danila Fatin, www.youtube.com/channel/UC17x7NgGagG2NWrrrWzxMDQ
    Кадр из фильма «Брат 2», реж. Алексей Балабанов, 2000 год © Скриншот видео с YouTube-канала Danila Fatin, www.youtube.com/channel/UC17x7NgGagG2NWrrrWzxMDQ

В краснодарских кинотеатрах с 24 марта будут показывать фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2»

Выход знаменитых лент в повторный прокат приурочили к 25-летию первой части дилогии. Премьера криминальной драмы «Брат» состоялась 17 мая 1997 года на Каннском фестивале в рамках программы «Особый взгляд». Месяц спустя ее презентовали на «Кинотавре», где Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов получили премии как лучший актер и режиссер соответственно.

В первой части у дембеля Данилы Багрова, вернувшегося с чеченской войны в родной город, сразу возникают проблемы с законом. Мать советует ему отправиться в Санкт-Петербург к родному брату Виктору. По приезду в северную столицу Данила становится участником бандитских разборок.

В сиквеле Данила и его брат получают поддельные паспорта и визы и летят в США, чтобы помочь хоккеисту НХЛ Дмитрию Громову, у которого американский бизнесмен Ричард Мэннис забирает почти все деньги, которые тот зарабатывает.

Фильмы будут показывать в кинотеатрах сети «Монитор» и «Формула кино OZ». Билеты в продаже.

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