В Краснодаре покажут фильм «Вне закона» 1986 года

Краснодарский край

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  • © Фото Pavel Danilyuk, pexels.com
    © Фото Pavel Danilyuk, pexels.com

В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» с 11 апреля будут показывать черно-белый фильм «Вне закона» Джима Джармуша

Лента представляет собой раннее творчество известного режиссера, одного из главных представителей американского независимого кинематографа. Джармуш — четырехкратный призер Каннского кинофестиваля. «Вне закона» — его третья полнометражная работа, некоторыми критиками признанная одной из лучших в карьере. Сам режиссер называет свой фильм «нео-битнической нуарной комедией».

Действие начинается в камере луизианской тюрьмы, где встречаются трое мужчин: радиодиджей Зак, ввязавшийся в сомнительную аферу с автомобилем, сутенер Джек, которого подставил конкурент, и итальянец Боб, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и последний, едва разговаривающий на английском языке, предлагает устроить побег.

Фильм будут показывать с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 7 апреля. Утром 22 марта стало известно, что в Краснодаре закрылся кинотеатр сети «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея».

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