В Краснодаре покажут фильм «Вне закона» 1986 года

В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» с 11 апреля будут показывать черно-белый фильм «Вне закона» Джима Джармуша

Лента представляет собой раннее творчество известного режиссера, одного из главных представителей американского независимого кинематографа. Джармуш — четырехкратный призер Каннского кинофестиваля. «Вне закона» — его третья полнометражная работа, некоторыми критиками признанная одной из лучших в карьере. Сам режиссер называет свой фильм «нео-битнической нуарной комедией».

Действие начинается в камере луизианской тюрьмы, где встречаются трое мужчин: радиодиджей Зак, ввязавшийся в сомнительную аферу с автомобилем, сутенер Джек, которого подставил конкурент, и итальянец Боб, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и последний, едва разговаривающий на английском языке, предлагает устроить побег.

Фильм будут показывать с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты в продаже.