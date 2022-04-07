Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 7 апреля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 7 апреля

В прокат выходит русско-турецкий мультфильм «Мальчик-дельфин» (6+). Водное млекопитающее отряда китообразных по имени Снежок спасает в волнах ребенка, выжившего в авиакатастрофе. Они становятся друзьями и всё делают вместе. Однажды мальчик находит медальон с портретом женщины, которая очень на него похожа, и решает отыскать ее. Герою предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Помогать ему справиться со всеми невзгодами будут Снежок и капитан Мурварид. Россия, Турция

Режиссеры Андрей Гоголев, Мохаммад ХейрАндиш

Испанский хоррор «Бабушка» (18+) рассказывает об успешной модели Сюзанне. Работая в Париже, она узнает, что у ее родственницы случился сердечный приступ, и теперь она частично недееспособна. Девушка вынуждена вернуться в Мадрид, чтобы ухаживать за бабушкой. Всего несколько дней с ней превращают жизнь Сюзанны настоящий кошмар. Испания, Франция, Бельгия

Режиссер Пако Пласа

В главных ролях: Альмудена Амор, Вера Вальдес, Карина Колокольчикова, Марина Гутьеррес, Берта Санчес, Альба Боннин

Финский фильм ужасов «Скрежет» (16+) рассказывает о 12-летней гимнастке Тинье и ее идеальной семье. Мать, популярный видеоблогер, прилагает массу усилий для поддержания этого статуса. Однажды девочка находит в лесу птичье яйцо и втайне от родителей приносит его домой. С этого момента семейная идиллия начинает рушиться. Финляндия, Швеция

Режиссер Ханна Бергхольм

В главных ролях: Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила, Ида Мяаттянен, Сайя Лентонен

Биографическая драма «Гарри Хафт: Последний бой» (18+) рассказывает историю польского еврея, выжившего в концлагере Освенцим. Там немцы заставляли его участвовать в смертельных поединках. После окончания Второй мировой войны Гарри Хафт продолжает спортивную карьеру, чтобы найти свою давно потерянную любовь. Девушка по имени Лея не знает, что ему удалось вернуться. Канада, Венгрия, США

Режиссер Барри Левинсон

В главных ролях: Бен Фостер, Билли Магнуссен, Дэнни ДеВито, Вики Крипс, Питер Сарсгаард, Саро Эмирзе

Американское фэнтези «Всё везде и сразу» (18+) — о Эвелин Вонг, которая влачит жалкое существование из-за отсутствия денег. Однажды она получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя и теперь может прожить тысячи жизней и быть кем угодно. От своего мужа она узнает, что по мультивселенной расползается великое зло. Эвелин — единственный шанс его остановить. США

Режиссеры Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

В главных ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт

Действие английского хоррора «Призрак монахини из Борли» (18+) происходит в 1937 году. Приходской священник и его супруга прибывают в деревню для служения в местной церкви. Дом, в который они заселяются, оказывается полон пугающих тайн. Загадочные звуки, видения, и призрак монахини, который твердит о проклятии, сводят пару с ума. В надежде доказать существование потустороннего мира в дом священника заселяется Гарри Прайс. Великобритания

Режиссер Стивен М. Смит

В главных ролях: Тоби Винн-Дэвис, Джулиан Сэндс, Колин Бэйкер, Кристофер Эллисон, Тойа Уиллкокс, Рис Путинас, Лейла Котори