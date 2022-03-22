В Краснодаре закрылся кинотеатр сети «Киномакс»

Краснодарский край

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  • © Фото Tima с сайта pixels.com
    © Фото Tima с сайта pixels.com

Утром 22 марта стало известно, что в Краснодаре закрылся кинотеатр сети «Киномакс»

Информация об этом появилась в истории инстаграм-аккаунта сети. Больше никаких официальных заявлений сделано не было. Кроме того, на сайте кинотеатра с 21 марта не отображается Краснодар и невозможно купить билеты на сеансы.

Источник Юга.ру подтвердил, что кинотеатр в Краснодаре закрывается полностью. В это же время в сети появляются предположения о том, что кинотеатр откроется после ремонта и реконструкции, но никаких подробностей узнать не удалось.

Как писали Юга.ру, через несколько дней после начала «специальной военной операции» в Украине ведущие голливудские кинокомпании — The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Picturesприостановили выход новых фильмов в России. 

Расписание сеансов заполнили отечественными картинами прошлых лет. Так, с 24 марта в кинотеатрах будут показывать фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». 

Журналистка Юга.ру поговорила о будущем киноиндустрии в России с основателем и директором по кинопрокату компании «Иноекино» Алексеем Бажиным и руководителем по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андреем Поповым.

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