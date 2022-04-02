В Краснодаре из-за аварии еще восемь улиц лишились электричества. Это третье сообщение об аварии за день

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара отключили свет на восьми улицах из-за аварии

2 апреля в Прикубанском округе Краснодара жители восьми улиц остались без электроэнергии после аварии. Из-за повреждения на линии отключились 15 трансформаторных подстанций. Авария произошла в 12:35, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара. 

Отключение коснулось улиц 60 лет Победы, Ветеранов, Генерала Мищенко, Степана Коцуры, Кореновской, Дзержинского, Светлой, Сусанина. О поломке сообщил диспетчер «Краснодарэлектросети». Время ремонта оценили в 4-5 часов. 

Читайте также:

В мэрии Краснодара сказали, что подачу электричества уже восстановили. Вторую похожую поломку, после которой утром без света осталось 15 тыс. жителей Центрального района Краснодара, тоже устранили. А вот прорыв водопровода, из-за которого в 07:30 отключилось горячее водоснабжение у 2,5 тыс. краснодарцев в Карасунском округе, все ещё ремонтируют.

Напомним, 30 марта жители Комсомольского района Краснодара пожаловались, что в их домах отключили отопление и горячую воду. 27 марта из-за большой аварии отключили электричество на 28 улицах. А днем раньше на углу улиц Мачуги и Благоева обвалился асфальт на проезжей части, очевидцы оценили глубину ямы в 2,5-3 метра. Член ремонтной бригады сказал сотруднику Юга.ру, что причина в старости трубы 1976 года. 

Аварии Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре из-за аварии еще восемь улиц лишились электричества. Это третье сообщение об аварии за день
В Краснодаре детей научат заботиться о птицах и мастерить съедобные кормушки
В Краснодаре задержали активистов, которые участвовали в пацифистских акциях
В Краснодаре 2,5 тыс. человек остались без света, а центр города лишился горячей воды
На сайте мэрии Краснодара открыли раздел с информацией для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР
На Кубани собираются создать мобильный музей истории кубанского казачества с элементами виртуальной реальности

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
Вчера, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
31 марта, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
31 марта, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте