В Прикубанском округе Краснодара отключили свет на восьми улицах из-за аварии

2 апреля в Прикубанском округе Краснодара жители восьми улиц остались без электроэнергии после аварии. Из-за повреждения на линии отключились 15 трансформаторных подстанций. Авария произошла в 12:35, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара.

Отключение коснулось улиц 60 лет Победы, Ветеранов, Генерала Мищенко, Степана Коцуры, Кореновской, Дзержинского, Светлой, Сусанина. О поломке сообщил диспетчер «Краснодарэлектросети». Время ремонта оценили в 4-5 часов.