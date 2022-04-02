В Краснодаре из-за аварии еще восемь улиц лишились электричества. Это третье сообщение об аварии за день
В Прикубанском округе Краснодара отключили свет на восьми улицах из-за аварии
2 апреля в Прикубанском округе Краснодара жители восьми улиц остались без электроэнергии после аварии. Из-за повреждения на линии отключились 15 трансформаторных подстанций. Авария произошла в 12:35, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара.
Отключение коснулось улиц 60 лет Победы, Ветеранов, Генерала Мищенко, Степана Коцуры, Кореновской, Дзержинского, Светлой, Сусанина. О поломке сообщил диспетчер «Краснодарэлектросети». Время ремонта оценили в 4-5 часов.
В мэрии Краснодара сказали, что подачу электричества уже восстановили. Вторую похожую поломку, после которой утром без света осталось 15 тыс. жителей Центрального района Краснодара, тоже устранили. А вот прорыв водопровода, из-за которого в 07:30 отключилось горячее водоснабжение у 2,5 тыс. краснодарцев в Карасунском округе, все ещё ремонтируют.
Напомним, 30 марта жители Комсомольского района Краснодара пожаловались, что в их домах отключили отопление и горячую воду. 27 марта из-за большой аварии отключили электричество на 28 улицах. А днем раньше на углу улиц Мачуги и Благоева обвалился асфальт на проезжей части, очевидцы оценили глубину ямы в 2,5-3 метра. Член ремонтной бригады сказал сотруднику Юга.ру, что причина в старости трубы 1976 года.