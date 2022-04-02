В Краснодаре 2,5 тыс. человек остались без света, а центр города лишился горячей воды

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Краснодара рассказали, что 2 апреля в 07:30 диспетчер получил сообщение об аварийном отключении электроэнергии. Авария затронула улицы Тюляева, Сормовскую, 30-й Иркутской дивизии в Карасунском округе. Пострадало 2 тыс. 500 жителей 19 многоэтажных домов, 830 из них — дети.

В 09:25 диспетчер «Краснодартеплосети» сообщил о другой аварии по единому номеру экстренных служб. На этот раз из-за прорыва магистрали диаметром 80 сантиметров отключилось горячее водоснабжение в Центральном районе. Без воды остались улицы Полины Осипенко, Ставропольская, Ким, Постовая, Кубанская Набережная, Орджоникидзе, Советская, Седина. В ЕДДС сообщили, что время ремонта уточняется, но на момент публикации не было. В пресс-службе мэрии города на вопрос о количестве домов и людей, которых коснулась авария, ответили, что позже информация появится в посте.

Напомним, 30 марта жители Комсомольского района Краснодара пожаловались, что в их домах отключили отопление и горячую воду. 27 марта из-за большой аварии отключили электричество на 28 улицах. А днем раньше на углу улиц Мачуги и Благоева обвалился асфальт на проезжей части, очевидцы оценили глубину ямы в 2,5-3 метра. Член ремонтной бригады сказал сотруднику Юга.ру, что причина в старости трубы 1976 года.