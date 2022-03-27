В Краснодаре из-за аварии отключили электричество на 28 улицах

Утром 27 марта в Краснодаре две энергоаварии оставили без электричества жителей Прикубанского и Карасунского округов

В Единой диспетчерской службе Краснодара сообщили, что первая энергоавария произошла около 7:00. Из-за нее оказались обесточены дома по улицам Апшеронской, Варениковской, Каневской, Платнировской и Староминской в Прикубанском округе. Точное количество людей, оставшихся без электричества, в диспетчерской не назвали.

О второй аварии в ЕДДС сообщили в 9:50. В зону отключения попали улицы Бершанская, Кирова, Кубанская, 1-ая Заречная, 2-ая Заречная, Бородинская, Мачуги, Карасунская, Плиева и Горького. Там проживает 2 тыс. человек, из которых 700 — дети. Социально-значимых объектов нет.

Еще одно аварийное отключение произошло в 10:36 и затронуло улицы Бородинскую, Бородина, Крупскую, Мира, Репинскую, Серегина, Полевую, Гоголя и Почтовое отделение. Без электричества остались люди в 273 частных домах, многоэтажек в этом районе нет.

На местах аварий работают специалисты «НЭСК-Электросети» и «Краснодарэлектросеть». Ориентировочное время восстановления 4-5 часов. Причиной отключения электричества стало повреждение на линии 6-10 кВ.