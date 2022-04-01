На строительство общежития КубГУ хотят потратить 1 млрд рублей
На портале ЕИС в сфере закупок появилась информация о поиске подрядчика для строительства. Речь идет о двух высотках, которые должны появиться на улице Сормовской в Краснодаре
Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин посетил КубГУ и поручил выделить деньги на строительство для университета нового общежития. Ректор КубГУ Михаил Астахов рассказал, что для здания уже присмотрели участок — на улице Сормовской, 173. Там находится факультет педагогики, психологии и коммуникативистики.
Но жители ближайших домов выступили против стройки. Во-первых, там стоят дома с небольшой этажностью (высотка будет заслонять свет), во-вторых, в ближайших домах постоянно наблюдались перебои с электричеством и теплоснабжением. В третьих, жители опасаются, что во время строительных работ их собственные дома могут пойти трещинами. Еще одна проблема — это маленькое расстояние между домами и будущим общежитием, всего 13 метров.
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Как писал интернет-портал 93.RU, жители домов на улице Сормовской, 175/1 и 175/2, а также Тюляева, 13 и 19 отправляли обращения в администрацию края и Краснодара по этому поводу, но ответов не получили.
1 апреля газета «Коммерсант-Кубань» написала, что 31 марта администрация Краснодара объявила тендер на строительство общежития на улице Сормовской, 173, которое будет состоять из двух 17-этажных жилых блоков. Они будут рассчитаны на проживание 500 студентов. Площадь будущего общежития достигнет 1,5 тыс. кв. м. Проект предусматривает строительство одного пятиэтажного административного здания. Там разместят буфет, актовый зал, медпункт и бытовые помещения. В стоимость контракта (это 1 млрд рублей) входят работы по благоустройству и озеленению территории будущего общежития. Там появятся парковка и детская площадка.
Деньги на строительства выделят из федерального бюджета тремя траншами: 175 млн рублей в 2022 году, 572 млн рубля — в 2023 году и 258,3 млн рублей — в 2024 году.