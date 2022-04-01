На строительство общежития КубГУ хотят потратить 1 млрд рублей

На портале ЕИС в сфере закупок появилась информация о поиске подрядчика для строительства. Речь идет о двух высотках, которые должны появиться на улице Сормовской в Краснодаре

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин посетил КубГУ и поручил выделить деньги на строительство для университета нового общежития. Ректор КубГУ Михаил Астахов рассказал, что для здания уже присмотрели участок — на улице Сормовской, 173. Там находится факультет педагогики, психологии и коммуникативистики.

Но жители ближайших домов выступили против стройки. Во-первых, там стоят дома с небольшой этажностью (высотка будет заслонять свет), во-вторых, в ближайших домах постоянно наблюдались перебои с электричеством и теплоснабжением. В третьих, жители опасаются, что во время строительных работ их собственные дома могут пойти трещинами. Еще одна проблема — это маленькое расстояние между домами и будущим общежитием, всего 13 метров.