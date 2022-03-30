Жители Комсомольского района пожаловались, что в их домах отключили отопление и горячую воду

В Комсомольском районе Краснодара второй день нет горячей воды из-за аварии на теплосети

В соцсетях Краснодара горожане пожаловались, что в Комсомольском микрорайоне нет горячей воды с 29 марта, а 30 марта отключили еще и отопление. По словам людей, причиной этому стала авария.

В аварийно-диспетчерской службе «ГУК-Краснодар» журналисту Юга.ру сказали, что произошла утечка на теплотрассе и пришлось остановить ТЭЦ в направлении Комсомольского микрорайона. Горячее водоснабжение и отопление отключили на улицах Приозерной, Симферопольской, Сормовской, Тюляева, Уральской, 1-ой Заречной, 2-ой Заречной и 30-й Иркутской Дивизии. Работы планируют закончить около 20:00.

А вот в пресс-службе организации ситуацию не прокомментировали и ответили, что нужно обратиться в ОАО «АТЭК». Но там журналисту ответили, что проводятся профилактические работы, которые завершат к 18:00.