«Причина: старость трубы 1976 года». В Краснодаре на проезжей части образовалась дыра глубиной в несколько метров

Дорога разрушилась на углу улиц им. Мачуги и им. Благоева

26 марта на углу улиц Мачуги и Благоева в краевой столице обвалился асфальт. В соцсетях повились сообщения об огромной дыре на проезжей части. Очевидцы оценивают глубину ямы в 2,5 — 3 метра.

Из-за чего произошло разрушение, выясняют коммунальщики: работают две аварийно-спасательные бригады. По предварительным данным, причиной обвала мог стать прорыв водопровода.

«Причина: старость трубы 1976 года», — прокомментировал член ремонтной бригады сотруднику Юга.ру.

Яму засыпают песком. Также проверяют, не просел ли подземный переход, который расположен на этом участке.