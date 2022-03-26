«Причина: старость трубы 1976 года». В Краснодаре на проезжей части образовалась дыра глубиной в несколько метров
Дорога разрушилась на углу улиц им. Мачуги и им. Благоева
26 марта на углу улиц Мачуги и Благоева в краевой столице обвалился асфальт. В соцсетях повились сообщения об огромной дыре на проезжей части. Очевидцы оценивают глубину ямы в 2,5 — 3 метра.
Из-за чего произошло разрушение, выясняют коммунальщики: работают две аварийно-спасательные бригады. По предварительным данным, причиной обвала мог стать прорыв водопровода.
«Причина: старость трубы 1976 года», — прокомментировал член ремонтной бригады сотруднику Юга.ру.
Яму засыпают песком. Также проверяют, не просел ли подземный переход, который расположен на этом участке.
После провала грунта на дороге образовалась пробка. Сейчас место происшествия огородили, чтобы обезопасить автомобилистов. Движение регулируют инспекторы ГИБДД.