«Причина: старость трубы 1976 года». В Краснодаре на проезжей части образовалась дыра глубиной в несколько метров

Краснодарский край

Распечатать

  • Дыра в асфальте несколько метров © Фото Оксаны Беловой, Юга.ру
    Дыра в асфальте несколько метров © Фото Оксаны Беловой, Юга.ру

Дорога разрушилась на углу улиц им. Мачуги и им. Благоева

26 марта на углу улиц Мачуги и Благоева в краевой столице обвалился асфальт. В соцсетях повились сообщения об огромной дыре на проезжей части. Очевидцы оценивают глубину ямы в 2,5 — 3 метра.

Из-за чего произошло разрушение, выясняют коммунальщики: работают две аварийно-спасательные бригады. По предварительным данным, причиной обвала мог стать прорыв водопровода.

«Причина: старость трубы 1976 года», — прокомментировал член ремонтной бригады сотруднику Юга.ру.

Яму засыпают песком. Также проверяют, не просел ли подземный переход, который расположен на этом участке.

  • Яму засыпают песком © Фото Оксаны Беловой
    Яму засыпают песком © Фото Оксаны Беловой
  • Замеры рядом с подземным переходом © Фото Оксаны Беловой, Юга.ру
    Замеры рядом с подземным переходом © Фото Оксаны Беловой, Юга.ру

После провала грунта на дороге образовалась пробка. Сейчас место происшествия огородили, чтобы обезопасить автомобилистов. Движение регулируют инспекторы ГИБДД.

Дороги Краснодар Происшествия

Новости

«Водоканал» Сочи считает, что не загрязнял Черное море. Ранее суд назначил коммунальщикам штраф 5,5 млн рублей
Час Земли 2022: сегодня в 20:30 участники акции по всему миру выключат свет
«Причина: старость трубы 1976 года». В Краснодаре на проезжей части образовалась дыра глубиной в несколько метров
Растения-хищники и обмен зеленью. В Краснодаре 27 марта проведут цветочный своп
В 17 зарубежных городов можно будет улететь из аэропорта Сочи
Суд обязал «Водоканал» Сочи выплатить 5,5 млн рублей за загрязнение Черного моря

Лента новостей

Реклама на сайте