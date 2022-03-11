Власти Краснодара сообщили, что проект капремонта здания кинотеатра «Болгария» завершен

В мэрии Краснодара 11 марта рассказали о подготовке проекта ремонта здания кинотеатра на улице Ставропольской. Еще там пообещали отремонтировать плитку

Ранее Юга.ру писали, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в 2017 году планировал отдать здание кинотеатра клубу «КВН», так как в молодежи было негде собираться. Однако движение КВН так и не получило здание. В 2020 году стало известно, что «Болгарию» арендовала сеть кинотеатров «Монитор», стоимость месячной аренды составляла 31 тыс. рублей. Из-за окончания срока аренды власти города вновь заговорили о дальнейшей судьбе кинотеатра.

В 2021 году чиновники приняли решение законсервировать здание, отремонтировать его и сделать там молодежное общественное пространство — Центр событий. Планировалось, что в здании кинотеатра оборудуют коворкинг, лаунж-зону, студию звукозаписи и киноконцертный зал-трансформер, где смогут выступать команды КВН. Еще бывший вице-мэр города Антон Смертин предлагал проводить там турниры по киберспорту.

11 марта пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что проект капитального ремонта здания кинотеатра готов, его направят на экспертизу. Также мэр Краснодара Андрей Алексеенко потребовал благоустроить прилегающую к кинотеатру территорию. По словам чиновников, в апреле там отремонтируют плитку на ступенях за счет средств Центра событий.