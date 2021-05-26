В Краснодаре на месте кинотеатра «Горизонт» построили ТРЦ, но без обещанных кинозалов. Что пошло не так?

В Комсомольском микрорайоне Краснодара на месте бывшего кинотеатра «Горизонт» хотели построить ТРЦ с кинозалами. Портал Юга.ру спросил в мэрии, почему центр открыли, но кинотеатра в нем нет

Когда в Краснодаре появился кинотеатр «Горизонт»? Кинотеатр на пересечении улиц Тюляева и Сормовской построили в 1980-х годах. Потом здание много лет не эксплуатировалось. Его открыли после реконструкции в 2007 году. В 2008-м там появился первый в ЮФО 3D-кинозал. Так кинотеатр выглядел в 2010 году.

Что потом случилось со зданием кинотеатра? Спустя четыре года после реконструкции, в 2011 году, его продали инвестору — компании «КраснодарИнвестСтрой». Здание решили снести, а на месте кинотеатра построить многофункциональный торгово-развлекательный центр. Согласно договору между администрацией Краснодара и инвестором, в ТРЦ должны были сделать два кинозала на 300 посадочных мест и после открытия передать их в собственность муниципалитета. По другим данным, в центре собирались разместить шесть кинозалов.

Также в ТРЦ планировали сделать гостиницу, конференц-зал, детские игровые площадки, подземную автостоянку и зимний сад на крыше. Инвестор хотел вложить в проект 1,5 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию была намечена на конец 2013 года.

В 2014 году мэра Краснодара Владимир Евланов сообщил, что центр откроется в 2015-м. При этом Евланов назвал другое число кинозалов — три. Зато пообещал, что в ТРЦ будет концертный зал.

В 2017-м ТЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева, 2 выглядел так и благополучно работал. Там, например, открылся книжный магазин. Однако информации про кинотеатр не было.

В апреле 2021 года сайт «Туподар» напомнил, что кинотеатр «Горизонт» снесли ровно 10 лет назад, и задался вопросом, когда в Комсомольском микрорайоне появится новый кинотеатр. Портал Юга.ру также заинтересовался судьбой инвестпроекта и 18 мая направил запрос в мэрию Краснодара.

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Накануне редация получила ответ от властей. Там рассказали, что на месте бывшего кинотеатра «Горизонт» планировалось строительство восьмиэтажного ТРК с шестью кинозалами, гостиницей, конференц-залом, детскими игровыми площадками и подземной парковкой. После завершения строительства инвестор должен был передать в собственность муниципалитета два кинозала общей площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров. Земельный участок расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне и находится в долевой собственности. Построенный объект ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Почему ТРЦ построили, но кинотеатра в нем нет? Начиная с 2015 года, когда новое здание ввели в эксплуатацию, и до последнего времени между мэрией и инвестором шли судебные разбирательства. Они касались передачи ряда площадей в собственность муниципалитета.

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Сейчас в муниципальную собственность уже оформлена часть помещений на первом-пятом этажах здания. В мэрии не рассказали, когда в ТРЦ появится кинотеатр. Однако администратор центра сообщил журналисту Юга.ру, что его могут открыть уже в этом году.