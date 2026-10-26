В последние дни октября будет ясно: погода в Краснодаре и крае

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В заключительные дни октября синоптики обещают ясную погоду

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 октября территория Кубани останется под влиянием обширного антициклона, обосновавшегося над Южным Уралом. Он сформирует в регионе малооблачную, спокойную и сухую обстановку.

Температура воздуха днем будет 20-22 °С. Ветер восточный 3-8 м/с.  Ночью и утром в низинах и у водоемов туман.

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На Черноморском побережье ожидется переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 7-12 м/с, в районе Новороссийска они могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 20-25 °С.

Во вторник, 27 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 20-22 °С.

Как писали Юга.ру, рекордная жара в Приморско-Ахтарске 12 октября: город стал самым теплым местом Европейской России.

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