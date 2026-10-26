В последние дни октября будет ясно: погода в Краснодаре и крае
В заключительные дни октября синоптики обещают ясную погоду
Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 26 октября территория Кубани останется под влиянием обширного антициклона, обосновавшегося над Южным Уралом. Он сформирует в регионе малооблачную, спокойную и сухую обстановку.
Температура воздуха днем будет 20-22 °С. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман.
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На Черноморском побережье ожидется переменная облачность и без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 7-12 м/с, в районе Новороссийска они могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 20-25 °С.
Во вторник, 27 октября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 20-22 °С.
Как писали Юга.ру, рекордная жара в Приморско-Ахтарске 12 октября: город стал самым теплым местом Европейской России.