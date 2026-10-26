БПЛА повредил поезд Анапа — Москва: пятеро пострадавших

26 октября пресс-служба РЖД сообщила, что пассажирский поезд Анапа — Москва получил повреждения в результате атаки беспилотников. Инцидент произошел на станции Сомово: поврежден один из вагонов поезда № 11, который двигался через Воронежскую область.

По предварительным сведениям, травмы получили пять пассажиров. Им оказали необходимую медицинскую помощь.