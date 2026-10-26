БПЛА повредил поезд Анапа — Москва: пятеро пострадавших

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

Атака дрона под Воронежем остановила движение поездов

26 октября пресс-служба РЖД сообщила, что пассажирский поезд Анапа — Москва получил повреждения в результате атаки беспилотников. Инцидент произошел на станции Сомово: поврежден один из вагонов поезда № 11, который двигался через Воронежскую область.

По предварительным сведениям, травмы получили пять пассажиров. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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В результе атаки БПЛА на перегоне Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, из-за чего движение поездов было полностью остановлено. На месте работают восстановительные бригады.

Ожидаются задержки пассажирских составов южного направления, а также пригородных поездов.

Как писали Юга.ру, на ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали.

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