БПЛА повредил поезд Анапа — Москва: пятеро пострадавших
Атака дрона под Воронежем остановила движение поездов
26 октября пресс-служба РЖД сообщила, что пассажирский поезд Анапа — Москва получил повреждения в результате атаки беспилотников. Инцидент произошел на станции Сомово: поврежден один из вагонов поезда № 11, который двигался через Воронежскую область.
По предварительным сведениям, травмы получили пять пассажиров. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
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В результе атаки БПЛА на перегоне Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, из-за чего движение поездов было полностью остановлено. На месте работают восстановительные бригады.
Ожидаются задержки пассажирских составов южного направления, а также пригородных поездов.
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