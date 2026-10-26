462 человека погибли в ДТП на Кубани за девять месяцев — край лидирует в стране

За девять месяцев 2026 года на дорогах Кубани погибли 462 человека — больше, чем в любом другом субъекте страны

25 октября ТАСС опубликовал данные МВД России о смертности в ДТП за январь — сентябрь 2026 года. Краснодарский край оказался на первом месте по числу погибших — 462 человека. На втором — Московская область (423), на третьем — Ростовская область (347). В пятерку антирейтинга также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (328) и Башкирия (248).

Всего за этот период на дорогах России погиб 9171 человек — на 913 меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Снижение наблюдается и в Краснодарском крае: за восемь месяцев 2025 года здесь погибли 532 человека, за тот же период 2024 года — 571. Напомним, Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП по итогам 2024 года — тогда на дорогах региона погибли 789 человек. За десять месяцев 2025 года край занял вторую строчку — 920 погибших, уступив Московской области (1125). По итогам всего 2025 года число жертв на кубанских дорогах составило 716 — на 9,3% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение, регион остается в лидерах антирейтинга уже несколько лет подряд.