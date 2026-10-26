Поезда в Краснодарский край и обратно задерживаются после атаки БПЛА

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После атаки БПЛА на Воронежскую область опаздывают 18 поездов

26 октября пресс-служба РЖ сообщила, что на станции Сомово пострадал вагон пассажирского состава № 11, следовавшего по маршруту Анапа — Москва.

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В настоящее время с отставанием от графика следуют 18 поездов. В их числе: № 11 Анапа — Москва, № 113 Краснодар — Москва, № 143 Кисловодск — Москва, № 237 Воронеж — Москва, № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 65 Воронеж — Москва, № 125 Новороссийск — Москва, № 304 Москва — Сухум, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 154 Москва — Ростов-на-Дону, № 92 Москва — Керчь, № 26 Москва — Воронеж, № 44 Москва — Сириус, № 62 Москва — Нальчик, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 302 Минск — Адлер, № 38 Нижний Новгород — Сириус и № 126 Москва — Новороссийск.

Уточняется, что РЖД предпринимают меры, чтобы вернуть составы в график движения.

Напомним, в конце сентября ряд поездов, курсирующих в направлении Краснодарского края и в обратную сторону, перенаправили по другим маршрутам.

Как писали Юга.ру, в Сириусе хотят запустить наземное метро по примеру московских МЦД.

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