На Кубани провели одиночные пикеты с плакатами «Нет войне с Украиной» и «Нет войне»

Активисты из Краснодара, Ейска и Горячего Ключа провели одиночные акции против военных действий на юго-востоке Украины

22 февраля в Ейске прошел одиночный пикет, на который вышел активист партии «Яблоко» Александр Сафронов. По словам Сафронова, на акцию он вышел, чтобы выразить поддержку Украине и свое беспокойство за возможные последствия военных действий.

«Решения о нарушении территориальной целостности Украины приведут к международной изоляции и обнищанию населения», — цитирует активиста «Кавказский узел»*. 23 февраля в центре города одиночную акцию провел член КПРФ Евгений Булгаков. В Горячем Ключе на улицу вышла активистка Анна Фимина. Она держала плакат с изображением украинского и российского флагов и надписью: «Нет войне». По словам активистки, она вышла на пикет, чтобы выразить свою точку зрения о напряженности в политических отношениях между Россией и Украиной.

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«... Призвать, чтобы не было войны, был мир между Украиной и Россией и всеми остальными странами», — цитирует Фимину «Кавказ Реалии»**. В Краснодаре у Александровской арки прошел одиночный пикет активистки Екатерины Саловой. Она держала в руках плакат «Нет войне с Украиной». Издание утверждает, что одиночные пикеты прошли без вмешательства полиции.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик, пишет РИА «Новости».

23 февраля Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором сказал о проведении специальной операции в Донбассе. Такое решение, по словам президента, принято после просьб ДНР и ЛНР о помощи. «При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. После переговоров с западными лидерами он сообщил о начале формирования «антипутинской коалиции», новых санкциях против России, финансовой и оборонной помощи Киеву, а также закрытии воздушного пространства, пишет РБК.

* — «Кавказский узел» включен в реестр иноагентов в 2021 году.