Абрамович купил пансионат у моря в Геленджике. Ранее он купил там заброшенный стадион

Компания Абрамовича купила отель в Геленджике у бывшего мэра курорта

8 февраля в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что компания «Отель-пансионат «Кристалл» теперь полностью принадлежит «Финэстейт Ко» — организации, которая входит в группу «Миллхауз» Романа Абрамовича. По данным РБК, до этого компанией владели Сергей и Валерий Озеровы. Сергей Озеров был мэром Геленджика с 1998 по 2007 год, пока не сложил полномочия ради должности депутата Госдумы. Там он участвовал в пятом созыве (2007–2011).

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РБК со ссылкой на ЕГРН сообщает, что в состав «Отеля-пансионата «Кристалл» входит одноименный отель и — на правах аренды до 2054 года — участок земли площадью 1,5 га. Отель расположен в 100 метрах от моря в Геленджике (улица Туристическая, 19), его площадь составляет 4,5 тыс. кв. метров. СМИ также приводит комментарий директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Colliers Тимура Рывкина. Он считает, что на прибрежном участке, который генпланом предназначен для курортной застройки, могут возвести гостиницу или комплекс апартаментов площадью 24 тыс. кв. метров. Стоимость купленной недвижимости Рывкин оценил в 350–450 млн рублей. Напомним, ранее Абрамович приобрел в Геленджике заброшенный стадион у моря на Революционной, 19. При предыдущем владельце там должен был появиться торговый центр, но этого так и не случилось. Эксперты считают, что компания Абрамовича собирается построить там гостиницу или комплекс апартаментов площадью 40–50 тыс. кв. метров.

Отель-пансионат «Кристалл» © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

Заброшенный стадион © Скриншот с сайта yandex.ru/maps