В конце 2022 года в Геленджике планируют открыть культурно-развлекательный центр

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что культурно-развлекательный центр «Геленджик-Арена» откроют в четвертом квартале 2022 года, а на его строительство потратят около 3 млрд рублей. Соглашение о строительстве заключили еще в 2019 году на Российском инвестиционном форуме.

Как писали Юга.ру, к работам приступили весной 2021 года. В июле представитель инвестора «Корпорация развития «Геленджик — 2035» рассказал журналистам, что центр планируют открыть во втором квартале 2022 года. При этом объем инвестиций в проект составлял около 2 млрд рублей.

Некоммерческую организацию «Корпорация развития «Геленджик — 2035» основали в 2018 году для развития туризма и инвестиционной привлекательности города. Председателем наблюдательного совета организации выступает глава Геленджика Алексей Богодистов. Среди учредителей также есть актер Дмитрий Маликов, спортсмены Алексей Власенко и Евгений Коротышкин.

29 января заместитель исполнительного директора по развитию «Корпорации» Дарья Дьякова рассказала, что сейчас строители обустраивают инженерные коммуникации, проводят отделочные работы. Устройство каркаса и кровли уже завершено.

В центре площадью 14 тыс. кв. метров будут проходить театральные и цирковые представления, кинопоказы, спортивные турниры, форумы, научные симпозиумы. Проект предполагает два зрительных зала на 1600 и 300 мест, конференц-зал, ресторан, парковую зону, выставочную галерею.