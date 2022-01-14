В Геленджике приняли генплан, против которого выступали горожане. У мэрии города начали скандировать «против»

14 января депутаты городской думы Геленджика приняли генплан города. В мэрии заверили, что рассмотрели все 7300 обращений граждан

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру публиковали подробный материал о ситуации вокруг генплана Геленджика. Местные жители выступали против принятия документа, так как опасались лишиться земельных участков из-за наложения обременения, что приведет к снижению стоимости земли. Также горожане уверены, что новое зонирование ущемляет их права. Чиновники неоднократно заявляли, что права горожан документ не ущемляет, кроме того, он позволит использовать землю в коммерческих целях.

Читайте также: Власти Кубани увеличили лимит высоты зданий на побережье

Народные волнения и работа над ошибками. С конца октября в городе проводили общественные слушания, чтобы скорректировать документ. К 12 ноября в мэрию поступило около 5 тыс. жалоб от граждан. Мэр Геленджика поручил проанализировать проект, чтобы сохранить прежнюю зональность, где это возможно. 16 ноября в городе прошли итоговые слушания. Около местного Дворца культуры собралось большое количество горожан. Помимо местных жителей, там находились полицейские, казаки и Росгвардия с автозаками. Всех желающих местный ДК вместить не смог, поэтому туда пускали небольшие группы людей. Горожане начали жаловаться на плохую организацию и малую вместимость ДК.

Спустя несколько месяцев доработки документа от местных жителей поступило более 7 тыс. жалоб. Подавляющее большинство заявлений касались изменения предложенной зональности.

18 декабря сотни горожан обратились к губернатору и выступили против генплана. Во время акции активисты также заявили, что 61 из 75 территориальных общественных самоуправлений курорта подписали отказ от изменений в генплане. В январе губернатор края Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2022 году примут генпланы трех городов, в том числе Геленджика.

Что теперь. 13 января на сайте администрации Геленджика появилась информация сессии городской думы, которая пройдет 14 января. На повестке сессии стоял вопрос о принятии генерального плана. 14 января в пресс-службе мэрии Геленджика сообщили, что градостроительный документ принят подавляющим количеством депутатов, их имена и фамилии не называются. Позже эту новость удалили с сайта администрации.

© Фото с сайта администрации Геленджика

© Фото с сайта администрации Геленджика

© Фото с сайта администрации Геленджика

«В общей сложности после всех общественных слушаний в управление архитектуры администрации поступило 7 тыс. 300 заявлений. В ходе их анализа проектировщики внесли поправки в свою разработку. Таким образом, было удовлетворено порядка 70% просьб жителей, которые в основной своей массе касались изменения зонирования и его функционала», — говорится в сообщении мэрии.

Утром 14 января перед зданием администрации города собрались местные жители, которые начали скандировать «против». Видео опубликовал телеграм-канал «Хороший Геленджик».

В мэрии назвали это мероприятие «безобразием» , которое устроили «отнюдь не рядовые граждане» . «Живем дальше, уважаемые земляки, и теперь живем с новой стратегией развития нашего родного города», — подытожили в мэрии.

Где посмотреть новый генплан Геленджика? Все материалы по проекту генплана собрали на тематическом портале, а также разместили на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП). Новый генплан собирались принять до конца 2021 года.